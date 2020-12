Mann aus Bad Lobenstein hat zu viele Vorstrafen für gnädige Maßnahmen

Eine Geldstrafe von 1000 Euro sollte ein 27-jähriger Mann aus Bad Lobenstein aufgrund einer Sachbeschädigung bezahlen. Diese Forderung ging ihm per Strafbefehl zu, gegen den jedoch vom Beschuldigten Einspruch eingelegt worden ist. So kam es zur Hauptverhandlung am Amtsgericht in Bad Lobenstein, wo der Angeklagte sich seinen Schritt dann allerdings noch einmal gründlich überlegte.

Im Mai dieses Jahres hatte der junge Mann mitten in der Nacht nach einem Streit mit der Freundin die Wohnung in der Wurzbacher Straße in Bad Lobenstein wutentbrannt verlassen und dabei die Haupteingangstür derart heftig zugeschlagen, dass deren Scheibe zu Bruch ging.

Schaden ist beglichen

„Die Scheibe ist inzwischen bezahlt“, gab der Verteidiger für seinen Mandanten eine Erklärung ab. Wie es überhaupt zu dem Schaden gekommen ist, könne sich der Angeklagte nicht genau erklären. Üblicherweise würden Staatsanwaltschaft und Gericht in so einem Fall Gnade vor Recht ergehen lassen. Doch ist die Sachlage in diesem Fall komplizierter, wie selbst der Verteidiger einräumte. Denn das Vorstrafenregister leidet an Übergewicht.

Höhere Geldstrafe drohte

„Wenn ich aufs Bundeszentralregister schaue, ist eine Einstellung des Verfahrens nicht mehr drin“, gab der Staatsanwalt daher gleich zu verstehen, „eine Strafe muss ihm vor Augen halten, was geht und was nicht geht.“ Der Vorsitzende Richter sah dies genauso. Zudem gab er den wohlgemeinten Hinweis, dass bei einer Verurteilung die Geldstrafe sogar deutlich höher ausfallen könnte. Denn inzwischen geht der Angeklagte einer beruflichen Tätigkeit nach, was zum Zeitpunkt der Erstellung des Strafbefehls nicht der Fall war. Da sich die Geldstrafe an der Höhe des Tageseinkommens orientiert, wäre also das Doppelte von 1000 Euro im Bereich des Möglichen.

Zwölf Vorstrafen

Insgesamt zwölf Eintragungen im Vorstrafenregister – da sah auch der Verteidiger, dass eine Verfahrenseinstellung unwahrscheinlich ist. Nach kurzer Beratung mit seinem Mandanten wurde der Einspruch gegen den Strafbefehl zurückgenommen.