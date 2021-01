Mann beleidigt in Schleiz mehrfach Polizisten

Ein Mann wurde Montagabend in Schleiz von der Polizei vorläufig in Gewahrsam genommen. Der 38-jährige soll zuvor die Besatzung einer Funkstreife beleidigt haben und leistete bei der Identitätsfeststellung Widerstand. Auf einem Video ist zu hören, wie die Polizisten zudem von Passanten bepöbelt worden sind.

Straftaten angedroht

Laut Polizeibericht hatte der Mann unweit des Neumarktes die Straße als Fußgänger überquert und hierbei "mittels Gestik und lautstarker Beschimpfungen" die Insassen eines haltenden Streifenwagens beleidigt. Während der beabsichtigten Identitätsfeststellung habe der 38-Jährige gegenüber den Polizisten weitere Straftaten angedroht und aktiven Widerstand geleistet. "Es kam zum Einsatz des Pfeffersprays und anschließender Gewahrsamnahme", informiert die Polizei. Der offensichtlich alkoholisierte Mann sei hierbei leicht verletzt worden.

"Schämt euch"-Sprechchor

Nach Informationen unserer Redaktion sollen am Montagabend wieder "Corona-Spaziergänger" in der Kreisstadt unterwegs gewesen sein, zu denen der Mann ersten Erkenntnissen zufolge nicht gehört hatte. Allerdings mischten sich einige der "Spaziergänger" in die Amtshandlung ein, forderten die Beamten dazu auf, "den Mann in Ruhe zu lassen", und stimmten den Sprechchor "schämt euch" gegen die Polizisten an.