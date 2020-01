Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Raum für kreative Ideen in Heinersdorf

In den vergangenen Wochen war es eher still in der Werkstatt der Glasmanufaktur in Heinersdorf. Die Brüder Martin und Dietrich Eilers waren aber nicht untätig, sondern werkelten an den neuen Ferienzimmern, die schon in diesem Jahr Gäste beherbergen soll.

Sechs Zimmer sollen im Frühjahr fertiggestellt werden. „Zudem wollen wir auch ein barrierefreies Zimmer einrichten“, erklärt Martin Eilers. Jeder Raum verfügt über ein eigenes Bad. Ein Gemeinschaftsraum mit Küche soll die Gäste zusammenbringen. „Die Zimmer stehen nicht nur Touristen, sondern auch den Leuten zur Verfügung, die bei unseren Workshops teilnehmen“, so Dietrich Eilers. Förderung durch Leader-Aktionsgruppe Einiges muss noch getan werden, bis die Zimmer für Gäste der Glasmanufaktur in Heinersdorf bezugsfertig sind. Foto: Sophie Filipiak Den Umbau der Gästezimmer müssen die Inhaber der Glasmanufaktur aber nicht ganz aus eigener Tasche bezahlen. Rund 50 Prozent wurden durch Fördermittel der Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla finanziert. „Die Zusammenarbeit hat sehr gut geklappt“, so Martin Eilers. „Unser Ansprechpartner bei Leader, Sören Kube, hat uns stets guten Rat gegeben.“ Viele Arbeiten bei der Sanierung der Räume übernehmen die Brüder selbst. Daher bleibt nur wenig Zeit, um in der Werkstatt der Manufaktur neue Gegenstände herzustellen. Martin und Dietrich Eilers stellen sonst neben Flaschen und Vasen, Schmuckobjekten, Schreibfedern und Skulpturen, auch Tischplatten und sogar Waschbecken her. Kaum Zeit für die Glasmanufaktur Durch den Zeitmangel hatten die Brüder im vergangenen Dezember auch keine Gelegenheit, ihr Handwerk auf den Weihnachtsmärkten in der Region zu präsentieren. „Das hat uns schon sehr leidgetan“, erklärt Dietrich Eilers. Einige Veranstaltungen hätte sie vielleicht in ihren engen Zeitplan unterbringen können. „Dafür hätten wir aber anderen Märkten absagen müssen“, fügt Dietrich Eilers hinzu. „Aber das wollten wir nicht. Wir wollen alle gleich behandeln.“ „Zurzeit erledigen wir in der Werkstatt außerdem nur Auftragsarbeiten, die sich nicht weiter verschieben lassen“, sagt Dietrich Eilers. Meist handelt es sich dabei um Reparaturarbeiten ihrer eigenen Werke. „Derzeit bringen wir viele Lampenschirme in Ordnung“, fügt Martin Eilers hinzu. „Wir haben Kunden in ganz Deutschland. Sie schicken uns die Artikel zu und wir reparieren sie dann.“ Viele Pläne für das ehemalige Landschulheim Martin Eilers ist gelernter Glasapparatebauer, sein Bruder ist für die Schmelztechnik zuständig. Gemeinsam mit seinem Bruder Dietrich hatte er zunächst eine Glasmanufaktur in Frankfurt am Main gegründet. Diese Mietwerkstatt mussten sie aber aufgeben. „Wir haben uns in ganz Deutschland nach einem geeigneten Gebäude umgesehen“, so Dietrich Eilers. Im ehemaligen Landschulheim in Heinersdorf sind sie dann fündig geworden. Einiges gibt es auch nach der Fertigstellung der Gästezimmer am Gebäude zu tun. „Wir haben einen sehr hohen Stromverbrauch“, erklärt Martin Eilers. „Um die Versorgung zu verbessern, überlegen wir uns gerade, ob wir Photovoltaikanlagen installieren.“