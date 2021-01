Mehrere Feuerwehreinsätze im Saale-Orla-Kreis

Unter der schweren Schneelast biegen sich derzeit vielerorts die Bäume. Die Feuerwehr Harra beseitigte am Sonnabend die damit verbundene Gefahr an einer Straße.

Mehrere Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis mussten am Wochenende zu Einsätzen ausrücken. Alle Fälle verliefen ohne dramatischere Folgen.

Ebersdorf

Los ging's am Freitag für die Einsatzkräfte der Ebersdorfer Wehr, die für eine Notöffnung einer Wohnungstür in die Friedrich-Wolf-Strafe alarmiert worden sind. Als die Kameraden eintrafen, hatte unterdessen der Wohnungsinhaber die Tür bereits selbstständig geöffnet, sodass kein Handlungsbedarf mehr bestand.

Triptis

Am Abend rückten dann Kräfte der Feuerwehr Triptis aus. Diese waren von der Rettungsleitstelle Gera alarmiert worden, weil ein Baum an der Ortsverbindungsstraße zwischen Hasla und Zwackau zu beseitigen war.

Hirschberg

Für die Feuerwehren Hirschberg, Gefell, Schleiz und Tanna gab es am Sonnabendvormittag einen Alarm, nachdem von der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Schleiz ein Verkehrsunfall mit zwei Lkw gemeldet worden war, bei dem eine Person eingeklemmt sein sollte. Beim Eintreffen der ersten Kameraden wurde erleichtert festgestellt, dass alle Beteiligten ihre Fahrzeuge hatten verlassen können, weshalb für die meisten anrückenden Einsatzkräfte Entwarnung gegeben werden konnte. Kameraden der Hirschberger Wehr übernahmen die Absicherung der Unfallstelle.

Helmsgrün

Gegen Mittag wurde die Feuerwehr in Helmsgrün verständigt, dass es Probleme mit einem Einlauf am Feuerlöschteich gibt. Dadurch drohte Wasser in die Keller der anliegenden Häuser zu laufen. Der Einlauf wurde von den Helmsgrüner Kameraden gesichert und durch Sandsäcke ein unkontrollierter Wasserfluss verhindert.

Harra

Ebenfalls Samstagmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Harra aus. Schwerer Schnee hatte dazu geführt, dass sich entlang einer Straße die Bäume bedrohlich bogen, ein größerer Ast ragte bereits über die Fahrbahn. Dieser wurde entfernt und der Schnee von den herabhängenden Ästen beseitigt. Ein kleinerer querliegender Baum wurde mit der Kettensäge von der Straße geräumt.

Neustadt an der Orla

In Neustadt an der Orla war am Samstagnachmittag ein Wohnungsbrand gemeldet worden. Binnen weniger Minuten war die örtliche Wehr am Einsatzort und stellte fest, dass ein Kochtopf auf dem Küchenherd Ursache für die starke Rauchentwicklung gewesen ist. Größerer Schaden blieb glücklicherweise aus.

Bad Lobenstein

Um Tragehilfe für den Rettungsdienst zu leisten, kamen in der Nacht zum Sonntag einige Kameraden der Bad Lobensteiner Wehr zum Einsatz. Am Topfmarkt halfen sie dabei, einen Patienten zum Rettungswagen zu transportieren.