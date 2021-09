Mehrere Feuerwehren in Blankenstein im Einsatz

Blankenstein. Das war der Grund für den großen Einsatz der Rettungskräfte:

Auslaufendes Öl aus dem geplatzten Hydraulikschlauch eines Lkw beschmutzte am Donnerstag gegen 9:20 Uhr die Fahrbahn am Bahnübergang in der Lobensteiner Straße in Blankenstein. Da die Gefahr der Gewässerverunreinigung der angrenzenden Saale bestand, wurden zahlreiche Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften sowie die Umweltbehörde informiert.

Der Ölfilm konnte durch Sperren rechtzeitig aufgehalten und die Verbreitung auf der Saale verhindert werden. Eine Kehrmaschine säuberte die Fahrbahn, die hierfür kurzzeitig gesperrt werden musste.

