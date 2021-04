Mehrere Mopeds in Saalburg gestohlen

Saalburg/Tanna Erst Mitte März war der Diebstahl in dem betreffenden Garagenkomplex gescheitert.

Gleich mehrere Mopeds sind in der Nacht zum Montag die Beute eines Diebeszuges in Saalburg geworden. Alles deutet darauf hin, dass jener Täter zurückgekehrt war, der schon im März versucht hatte, die Fahrzeuge zu entwenden.

Vier Garagen aufgebrochen

Insgesamt vier aufgebrochene Garagen waren am Montag festgestellt worden, teilte die Polizei erst am Dienstag mit. Verschwunden sind insgesamt sechs Mopeds, ein Kinderfahrrad und diverse Moped-Ersatzteile. Bei den Mopeds handelte es sich um DDR-Marken wie S 50 und Schwalbe. "Der Schaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe", so die Polizei.

Transporter war aufgefallen

Bereits Mitte März war einem aufmerksamen Bürger in dem betreffenden Garagenkomplex ein verdächtiger Transporter aufgefallen, in dessen Nähe sich ein Mann aufgehalten hatte. Als sich der Bürger dem Transporter genähert hatte, sprang der Mann in den Transporter und flüchtete. Damals waren bereits zahlreiche Mopeds aus mehreren Garagen geschoben gewesen und standen offenbar zum Abtransport bereit. Leider reichten die Hinweise auf den Transporter nicht, um diesen ausfindig zu machen.

Umweltstraftat angezeigt

Eine Umweltstraftat wurde am Dienstag gegen 16 Uhr aus Spielmes angezeigt. In dem Tannaer Ortsteil waren am sogenannten Speicher 15 Säcke voller Hausmüll aufgefunden worden. Diese lagen teilweise geöffnet am Boden sowie am Ufer des Teiches. Bei den geöffneten Säcken konnten Dokumente aufgefunden werden, welche laut Polizei Rückschlüsse auf die Verursacher zuließen. Diese wurden aufgesucht und ihnen mitgeteilt, dass eine Anzeige wegen illegaler Müllentsorgung gefertigt wird. Gegenüber den Polizeibeamten wurde die Tat denn auch zugegeben. Der Müll wird nun auf eigene Kosten durch die Verursacher entfernt.