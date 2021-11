Mehrere Verkehrsunfälle am Montag im Oberland des Saale-Orla-Kreises

Bad Lobenstein/ Tanna/ Tegau. Auf der Autobahn krachte ein Pkw nach Reifenplatzer im Baustellenbereich gegen provisorische Leitplanke.

Am Montag gegen 16.15 Uhr war ein Pkw auf der Richtungsfahrbahn München der Autobahn 9 in eine Baustelle gefahren. "Auf winterglatter Fahrbahn hatte der Mercedes einen Defekt in Form eines Reifenplatzers", teilte die Autobahnpolizei mit. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Rudolphstein verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Mini-Gleitwand, die auf zirka 40 Metern verschoben wurde. Menschen wurden nicht verletzt. Der Unfallschaden wird mit insgesamt 3000 Euro beziffert. Eine Stunde nach dem Unfall war die Mittelleitplanke gerichtet und der Verkehr konnte wieder ungehindert die Baustelle passieren.

Zusammenprall an der Kapelle

Zum Zusammenstoß von zwei Autos kam es am Montag gegen 9.45 Uhr auf der Kreuzung an der Kapelle bei Tanna. Laut Polizei wollte eine 77-jährige Frau mit ihrem Opel von Schilbach in Richtung Tanna fahren. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines Skoda-Fahrers, der auf der Hauptstraße in Richtung Gefell unterwegs war. Beim Zusammenstoß der Autos, an denen Totalschaden entstand, wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

Zwei Mal Totalschaden nach Vorfahrtsfehler

Gegen 10.15 Uhr fuhr am Montag eine 63-jährige Frau mit ihrem Seat von Chursdorf in Richtung Tegau, als sie am Abzweig zur Landstraße laut Polizeibericht die Vorfahrt eines Pkw Nissan missachtete, der aus Richtung Auma kam. Die Autos stießen im Frontbereich zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden, sie mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 25.000 Euro.