Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Chance zur Bewährung

Dass die Zeit nach Corona eine andere sein wird, dürfte jedem bewusst sein. In Bad Lobenstein könnte sich das schon am kommenden Montag zeigen.

Nach Ablauf der amtlichen Quarantäne werden Bürgermeister Thomas Weigelt und sein Ordnungsdienstleiter wieder ins Rathaus gehen. An sich wie üblich, nur ist diesmal doch einiges anders. Denn die Risiko-Skitour vor zwei Wochen nach Tirol hat Kreise gezogen. Die Meinungen in der Bevölkerung gehen auseinander. Von fehlender Vorbildrolle ist ebenso zu hören wie vom Vorsatz, nicht nur sich, sondern auch andere Menschen bewusst in Gefahr gebracht zu haben. Sogar eine Internet-Petition zur Amtsenthebung ist auf den Weg gebracht worden.

Doch das Sagen haben in erster Linie die Mitglieder des Stadtrates. Und die werden, so viel dürfte feststehen, eine Aussprache mit dem Rathaus-Chef führen. Jetzt aber muss vor allem die ganze Stadt weiterhin durch eine schwere Krisenzeit geführt werden. Da wird es noch viel Kraft und Ideenreichtum brauchen. Das wiederum bietet die Chance für eine sprichwörtliche Bewährung.