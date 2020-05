Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Geschichte bewahren

Die Arbeitsgruppe Stadtgeschichte in Wurzbach hat schon einiges erreicht. Ausstellungen und Veröffentlichungen geben Einblick in die Historie der Sormitzstadt. Jüngere lernen somit etwas über ihre Heimat, Ältere fühlen sich an ihre Jugend erinnert. Das liegt vor allem am Foto-Archiv, das Steffi Walther betreut.

In den 50 Jahren, in denen das Foto-Studio in Wurzbach besteht, haben sich viele historische Aufnahmen in dessen Archiv angesammelt. Zudem digitalisiert Steffi Walther auch Fotos, die Privatpersonen der Arbeitsgruppe zur Verfügung stellen. Diese werden dann in den verschiedenen Kategorien eingeteilt, damit sie bei Bedarf leichter wieder gefunden werden. Keine leichte Arbeit, die auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das alles ehrenamtlich in der eigenen Freizeit. Damit leisten die Mitglieder der Arbeitsgruppe einen wichtigen Beitrag, um Geschichten rund um Wurzbach zu erhalten.