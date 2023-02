Meine Meinung: Grauenvoll und widerwärtig

Peter Hagen zur Galerie eines verurteilten Straftäters.

Die Zeit der Corona-Pandemie ist sicherlich ein geeignetes Thema für Ausstellungen. Da war die Anfangsphase, als niemand seriös eine Antwort auf die Frage geben konnte, wie gefährlich uns das Virus wird. Dann gab es die Monate der Schul- und Ladenschließungen, die Kontaktverbote selbst für engste Familienangehörige, Ausgangssperren und Reisebeschränkungen. Ländergrenzen mitten in Europa wurden dichtgemacht.

Final folgte die Phase des Wettbewerbs unter den Bundesländern, wer wie viel Rückkehr zur Normalität zuerst wagt. In Bad Steben konnte das Thermalbad besucht werden, in Bad Lobenstein nicht. Zuletzt musste im Linienbus zwischen den beiden Orten rein rechtlich an der Landesgrenze die Maske aufgesetzt oder konnte abgenommen werden.

Die „Galerie des Grauens“ widmet sich all dem nicht. Sie will lediglich Menschen verunsichern und manipulieren. Peter Ganz war sogar so weit gegangen, den Holocaust zu relativieren und unsägliche Vergleiche zu ziehen. Inzwischen ist er rechtskräftig wegen Volksverhetzung verurteilt. Seine Galerie ist grauenvoll und widerwärtig.