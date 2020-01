Reporter Peter Hagen zu den Kinderbuchtagen in Bad Lobenstein

Meine Meinung: Lesung am Kamin

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Lesung am Kamin

Lesen kann so schön sein! Es ermöglicht auf einfachstem Weg den Ausflug in andere Welten und andere Zeiten. Es kann unterhaltsame Stunden bereiten, Fantasien anregen oder einem das Gruseln bringen. In jedem Fall aber hilft es, Horizonte zu erweitern.

Nun sind gute Bücher zugegebenermaßen nicht ganz billig. Aber es gibt in Bad Lobenstein – wie vielerorts im Landkreis – noch immer die Möglichkeit, Bücher auszuleihen. So ganz selbstverständlich ist das nicht mehr, denn der Unterhalt von Bibliotheken kostet die Städte und Gemeinden eine Stange Geld. Und da Bibliotheken nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehören, wird beim Sparzwang gerne mal der Rotstift dort angesetzt, wo es sich aus Verantwortung für ein gebildetes Volk eigentlich nicht gehört.

In der Kurstadt wird seit dem vorigen Jahr mit den Kinderbuchtagen auf die Angebote der Bibliothek aufmerksam gemacht. Dabei werden sogar ungewöhnliche Vorleseorte ausgewählt, die zugleich anschaulich machen, dass Lesen praktisch überall möglich ist. Besonders gemütlich war es natürlich am knisternden Kamin im Neuen Schloss. Das Ambiente ist geradezu prädestiniert dafür, öfter zu Buchlesungen mit interessanten Autoren einzuladen. Dieses Angebot kommt in Bad Lobenstein bislang leider noch viel zu kurz.