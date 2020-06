Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Luxus-Debatte in Rosenthal

Ist das jetzt schon ein „Luxus-Problem“? In Rosenthal am Rennsteig wird darüber gestritten, ob die Kindergärten in den Ortsteilen Harra und Neundorf durch Neubauten ersetzt werden könnten. Zumindest sollten die entsprechenden Vorprüfungen stattfinden und in Aussicht stehende Fördermittel abgefragt werden.

Doch daraus wird nun erstmal nichts. Mancher hatte wohl verstanden oder verstehen wollen, dass beide Ortsteile künftig keinen Kindergarten mehr haben sollen und stattdessen in Schlegel ein neuer entsteht. Also wurde der Bremsschirm ausgefahren und bis Ende August alles auf Eis gelegt. Bis dahin heißt es, eine nüchterne Bestandsaufnahme vorhandener Mängel durchzuführen und vor allem viele Gespräche anzusetzen: mit den Gemeinderäten, mit den Elternbeiräten und mit den Eltern selbst.

Was lehrt dieses Beispiel wieder? Ob gut oder schlecht gemeint, es geht kein Weg vorbei an einer professionellen Kommunikation. Zumal im heutigen Internet-Zeitalter, in dem Gerüchte und Falschmeldungen schneller gestreut sind als Splitt auf winterglatten Straßen. Für weitreichende Entscheidungen, so lieb diese auch gemeint sein mögen, sind Mehrheiten erforderlich. Will man diese haben, muss man mit Informationen dienen.