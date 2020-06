Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Neue Wege der Verkündigung

Als Gottesdienste aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, mussten die Kirchgemeinde-Mitglieder dennoch nicht auf ihre gewohnte Sonntagspredigt verzichten. Viele Pfarrer stellten Videos online zur Verfügung. Andachten to go – die man bei der Essensvorbereitung oder in einer Mußestunde anschauen kann.

Die Online-Predigten sind ein schneller und einfacher Weg, möglichst viele Menschen zu erreichen. Gottesdienste im Fernsehen sind seit Jahren fester Bestandteil des Programms. Auch der Papstsegen „Urbi et Orbi“ wird live im Internet und im Fernsehen übertragen, so dass weltweit die Gläubigen diese Ansprache mitverfolgen können.

Jedoch fehlt bei diesen Online-Andachten das Miteinander. Bequem im Sessel vor dem Monitor sitzen ist nicht das Gleiche, als wenn man mit anderen Gläubigen „Von guten Mächten“ singt, das Vaterunser betet oder sich die Hände zum Friedensgruß reicht – obwohl gerade das in der derzeitigen Situation noch verboten ist.

Aber eben diese besondere Atmosphäre entsteht nur in einer Gemeinschaft – sei es nun in einer Jahrhunderte alten Kirche oder in einem Raum eines neu errichteten Gemeinschaftshauses. Daher werden trotz des Online-Angebotes viele Menschen die Gottesdienste weiterhin besuchen.