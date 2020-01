Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Noch ausbaufähig

Glas selbst zu blasen, eine kleine Form aus Aluminium selbst zu gießen oder sich mal an alten Druckmaschinen ausprobieren – das können die Interessierte in der Region tun.

Die Angebote der Heinrichshütte oder des Steindruckmuseums sowie des Regionalmuseums in Wurzbach sind vielen bekannt. Das Angebot der Glasmanufaktur in Heinersdorf nur wenigen. Dabei bereichern deren Workshops das Leben in der Region, vor allem auf den kleineren Dörfern.

Das ländliche Umfeld und die Gemeinschaft der Anwohner sehen die Brüder Martin und Dietrich Eilers, Inhaber der Glasmanufaktur in Heinersdorf, sehr positiv. Aber das Dorfleben hat auch einige Nachteile. So ist der Breitbandausbau teilweise mehr als notdürftig. Das betrifft nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen, die sich im dörflichen Areal niedergelassen haben.

Das Thema Heizung fällt auch unter diese Kategorie. Eigentlich sollten die neuen Gästezimmer des ehemaligen Landschulheims mit einer zentralen Gasheizung gewärmt werden. Aber leider wurde den Glasbläsern vom Anbieter eine Abfuhr erteilt. Nicht rentabel in diesem Gebiet, hieß es. Daher musste eine Ölheizung eingebaut werden. Nicht gerade sehr umweltfreundlich, aber manchmal fehlen auf dem Land die Alternativen.