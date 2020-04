Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Personalbedarf steigt

Der Personalbedarf beim Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Saale-Orla-Kreis ist groß. Zwar nicht mehr so sehr, wie es in den vergangenen Jahren war, aber immer noch so sehr, dass Überstunden planmäßig im Dienstplan stehen. Dass das bei dem einen oder anderen für Unzufriedenheit sorgen kann, ist verständlich.

Auf der anderen Seite eröffnet der Abbau und die Auszahlung von Überstunden aber auch für manchen Annehmlichkeiten. Wer zum Beispiel einen längeren Urlaub wie die Erkundung eines fernen Landes plant, kann sich eventuell über zusätzliches Geld und einen längeren Urlaub freuen.

Der offenbar aber nicht ausgefüllte Personalschlüssel beim DRK regt auch zum Nachdenken an. Zum Beispiel was die neuen künftigen Rettungswachen im Bereich Liebschütz/Liebengrün und Triptis/Neustadt angeht. Die dreimonatige Ausbildung für Rettungssanitäter, die Ende März beginnen sollte, ist wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die Besetzung der künftigen Dienststellen steht somit in den Sternen.

Allerdings soll eventuell der theoretische Unterricht über eine Online-Schulung erfolgen, die praktischen Teile im Rettungsdienst und Krankenhaus sollen folgen, wenn die Schutzauflagen gelockert werden.