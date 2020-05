Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Hauptsache wütend

Als einen „Schlag ins Gesicht gegenüber den Müttern, die neben Homeoffice und Homeschooling unsere Familien über Wasser halten“ geißelte das Hirschberger AfD-Landtagsmitglied Uwe Thrum die angebliche Möglichkeit, dass in Thüringen Bordelle bereits öffnen dürften, während die Kindergärten noch warten müssten. Mit dieser Empörung war der AfD-Trommler nicht allein. Denn natürlich greifen sich da nicht nur alternativ eingestellte Faktenverdreher an den Kopf, sondern auch deren leicht zu verführende Gefolgschaft. In dieser Woche haben wir genauer hingesehen, was an dieser Behauptung, die schon Anfang Mai verbreitet worden war, dran ist. Und siehe da: Es ist nicht mehr als Schaumschlägerei. Hauptsache, man sorgt für Wutbürger.

Dabei gibt es andere Gründe genug, um konkret im Saale-Orla-Kreis wütend werden zu können. Stichwort Krankenhaus! Das langsame Sterben dieser Einrichtung ist auch in dieser Woche nicht aufgehalten worden. Nächste Woche Samstag sollen sich daher alle am Erhalt des Krankenhauses interessierten Bürger zur zweiten Lauf-Demonstration in Schleiz treffen. Organisator Hartmut Jacobi, seit vielen Jahren im Dienst des DRK, will zeigen, dass auch in Zeiten eingeschränkter Grundrechte den Menschen eine ortsnahe medizinische Versorgung sehr am Herzen liegt.

Eine Herzensangelegenheit ist es der Bad Lobensteiner Gymnasialleiterin Andrea Schmidt, dass auch im Coronajahr 2020 die Schulabgänger in einem weitgehend würdigen Rahmen ihr Abitur überreicht bekommen. Seit Mittwoch ist geklärt, dass dies im Kulturhaus möglich sein wird. Viele Gedanken hatte man sich zuvor darüber machen müssen, wie das erforderliche Hygienekonzept aussehen könnte, das am Mittwoch abgesegnet worden ist.

Man sieht, dass die Menschen im Saale-Orla-Kreis zurzeit sehr viele zusätzliche Probleme um die Ohren haben, diese zu lösen aber bereit sind. Bordelle gehören da jetzt wahrlich nicht zu den Prioritäten, liebe AfD.