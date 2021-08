Mit 64 km/h durch die 30er-Zone in Neundorf

Neundorf. Wegen Bürgerbeschwerden wurde in Neundorf bei Bad Lobenstein eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Und so mancher Raser geblitzt.

Beamte der Landespolizeiinspektion Saalfeld führten aufgrund von Bürgerbeschwerden eine Geschwindigkeitsmessung am Dienstagvormittag in der Bayrischen Straße in Neundorf bei Bad Lobenstein durch. Zwischen 6:30 Uhr bis 11:15 Uhr passierten über 140 Fahrzeuge bei erlaubten 30 km/h die Messörtlichkeit in Fahrtrichtung Bad Lobenstein.

Es wurden 26 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. Lediglich zwei Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeld rechnen, wovon einer der beiden aufgrund einer gemessenen Geschwindigkeit von 64 km/h sogar mit einem Fahrverbot rechnen muss, so die Polizei.

