Mobiles Seniorenbüro nun auch in Remptendorf

Der Landkreis Saale-Orla und die Diakoniestiftung bieten das mobile Seniorenbüro nun auch in der Gemeinde Remptendorf an. Ansprechpartnerin ist Frances Müller. Sie bietet donnerstags von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung Beratung zu Pflege und Demenz sowie sämtlichen anderen Themen, die das Alter betreffen, an. Die Beratung findet im Verwaltungssitz der Gemeinde Remptendorf, Bahnhofstraße 17, statt. Das Angebot ist kostenlos, unverbindlich und für jeden offen, heißt es in der Pressemitteilung.

Beratung ist vertraulich

Auf Wunsch kommt Frances Müller auch zum Hausbesuch. So lange die Kontakteinschränkungen wegen der Corona-Epidemie bestehen, findet die Beratung telefonisch statt. „Wir nehmen uns der Themen an, die Ihnen am Herzen liegen und suchen gemeinsam nach individuellen Lösungen. Bei Bedarf organisieren wir Fahrdienste, Schulungen, Kurse und Treffpunkte für Begegnungen“, erklärt Frances Müller das Angebot und versichert absolut vertraulich und trägerneutral zu arbeiten.

Häufig unterstützen Familien ihre Eltern und Großeltern mit viel Engagement. „In dieser verantwortungsvollen Aufgabe begleiten wir sie entsprechend Ihrer Vorstellungen. Gern sind wir auch beim Ausfüllen von Anträgen behilflich“, so Frances Müller.

Kontakt: Mobiles Seniorenbüro Remptendorf unter Telefon 0151/20380240 oder per E-Mail: Fr.Mueller@diakonie-wl.de