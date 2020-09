Moderne Arien in der Schleizer Bergkirche

Toni Di Napoli und Pietro Pato sollten als Tenöre4you eigentlich schon im Frühjahr in der Schleizer Bergkirche auftreten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Konzert auf Sonntag, 27. September, verschoben. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, teilen die Veranstalter mit.

Die Tenöre4you präsentieren ab 17 Uhr Lieder in einer Pop-Klassik-Mischung mit erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil, heißt es in der Ankündigung. Begleitet durch eine Licht-Show singen Toni Di Napoli und Pietro Pato bekannte Songs wie „You raise me up“, „Volare“, „Time to say Goodbye“, „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ und viele mehr.

Konzertkarten sind im Geschäft Ringfoto Schleiz, in der Touristinfo ,,Alte Münze“ sowie in der Choco Boutique erhältlich.