Motorrad kommt von Straße in Bad Lobenstein ab - Fahrer schwer verletzt

Bad Lobenstein. Ein 26-Jähriger Motorradfahrer ist von einer Straße in Bad Lobenstein abgekommen und in einen tiefen Graben gestürzt.

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall eines Motorradfahrers in Bad Lobenstein. Der 26-Jährige war in Begleitung von zwei weiteren Motorradfahrern auf der Bayerischen Straße in Bad Lobenstein unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in einen zwei Meter tiefen Graben.

Laut Angaben der Polizei zog sich der 26-Jährige bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht und das Motorrad abgeschleppt werden.

