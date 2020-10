Im Frühjahr gab es in Bad Lobenstein eine großangelegte Durchsuchungsaktion der Polizei, zu der es inzwischen erste Ergebnisse gibt. Anfangs klang der Ermittlungsgrund dramatisch. Inzwischen scheinen sich jedoch die Verdachtsmomente nicht in allen Punkten erhärtet zu haben.

Am 28. Mai klingelte es morgens gleich an drei Objekten. Die Polizei stand mit richterlichen Durchsuchungsbeschlüssen vor den Türen. Die Ermittlungen erstreckten sich dem Vernehmen nach auf den Verdacht der Volksverhetzung, der Verbreitung verfassungsfeindlicher Symboliken sowie in einem Fall auf den illegalen Besitz einer Schusswaffe.

WhatsApp-Gruppe offenbar Auslöser

Eine bedeutende Rolle bei den Ermittlungen spielte nach Informationen unserer Redaktion eine WhatsApp-Gruppe. In dieser soll es zum Austausch von Bildern und Texten gekommen sein, die im Verdacht der Volksverhetzung stehen. Zum Ergebnis der Hausdurchsuchungen war zu erfahren, dass sich der illegale Besitz einer Schusswaffe nicht bestätigt habe. Gleichwohl seien aber eine Schreckschusswaffe sowie illegale Böller sichergestellt und diesbezüglich ein Verfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet worden. Zudem war „technisches Gerät“ sichergestellt worden, wie es hieß. Dabei dürfte es sich insbesondere um die Handys der Tatverdächtigen gehandelt haben.

Bisher ein Strafbefehl ergangen

Das Thüringer Innenministerium war über die Ermittlungen informiert, zumal sich diese gegen Angehörige der Feuerwehr richteten. „Bei den Durchsuchungen wurden keine Gegenstände aufgefunden, die eine rechtsextremistische Gesinnung belegen“, hatte das Innenministerium wissen lassen. Nach jüngsten Informationen der Staatsanwaltschaft sei bei den Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen ein Verfahren inzwischen eingestellt. In einem Fall erging ein Strafbefehl, gegen den zunächst Einspruch ergangen ist und vorige Woche am Amtsgericht in Bad Lobenstein verhandelt werden sollte. Inzwischen sei der Strafbefehl jedoch akzeptiert worden, sodass der Prozesstermin abgesagt worden war. In einem dritten Fall sind die Ermittlungen noch im Gang.