„Nacht der Geschenke“ in Schleiz beugt sich dem Gesetz

Unter dem Motto „Einkaufen und Schlemmen“ stand die „Nacht der Geschenke“ in der Schleizer Innenstadt. Erstmals veranstaltete der Handels- und Gewerbeverein Schleiz e. V. (HGV) dies „Nacht der Geschenke“ an einem Freitag.

Der Grund für diese Änderung sind die gesetzlichen Bestimmungen des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes, welches eine verlängerte Samstag-Öffnungzeit bis 22 Uhr grundsätzlich nicht erlaubt. Deshalb hatten sich die Händler entschlossen, den Freitag für diese traditionelle Veranstaltung des HGV zu nutzen, denn für einen Wochentag gelten diese Beschränkungen nicht. Doch die Veränderung stieß nicht unbedingt auf den erwünschten Zuspruch. Nur verhalten gegenüber den vergangenen Jahren nutzten die Schleizer die Gelegenheit, um mit der Familie entspannt in den Abendstunden die letzten Einkäufe vor dem Weihnachtsfest zu tätigen.

Mit Tradition zu brechen birgt Risiko

„Mit einer Tradition zu brechen birgt stets ein Risiko. Vermutlich haben auch einige Schleizer gar nicht gemerkt, dass wir die Nacht der Geschenke vom Samstag auf Freitag vorgezogen haben“, vermutete Karina Raithel, die Filialleiterin des Weka-Kaufhauses. „Allerdings fanden zahlreiche Kunden die entspannte Atmosphäre als sehr angenehm“, ergänzte die Weka-Chefin. Auf einem anderen Terrain, als gewohnt, bewegte sich an diesem Abend Steffi Hohlbein, die Inhaberin des Ringfoto Fachgeschäftes in der Teichstraße. In ihrem weihnachtlich geschmückten Innenhof eröffnete sie einen Markt.

Yasmin, Ella, Elina und Juliane (von links) freuten sich über den Besuch des Weihnachtsmannes auf dem Neumarkt. Foto: Jürgen Müller / OTZ

Hier bot sie mit ihren Mitarbeiterinnen heiße und kalte Getränken sowie kulinarische Leckereien wie unter anderen Wildbockwurst an. „Das positive Feedback unserer Gäste motiviert und zeigt uns, dass wir die richtige Idee hatten“, sagte Steffi Hohlbein. Eine Herausforderung sieht die Unternehmerin in den sich ständig wandelnden Einkaufsgewohnheiten der Kunden. „Mit dem offenen Hof haben wir uns einem Trend angeschlossen, der im Moment auf eine sehr gute Resonanz stößt. Gleichzeitig möchten wir mit unseren Beitrag leisten, die Nacht der Geschenke so attraktiv wie möglich zu gestalten“, meinte Steffi Hohlbein.

Klärende Gespräche erforderlich

Als einen Versuch wertete Gabriela Seidel, die Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Schleiz, die „Nacht der Geschenke“ auf den Freitag vorzuverlegen. „Im Nachhinein erwies sich die Entscheidung als unglücklich“, so das Fazit der HGV-Vorsitzenden, „mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir wieder auf den Samstag zurückkehren. Meine Vorstellung ist, mit der Veranstaltung dann in den frühen Nachmittagsstunden zu beginnen, da wir ja nur bis 20 Uhr die Geschäfte öffnen können. Ich möchte allerdings auch nicht vorgreifen, dazu bedarf es noch einiger Gespräche innerhalb unseres Vorstandes.“

Weihnachtsklänge mit Schalmeien

Wie in den vergangenen Jahren waren die Auftritte der Schalmeienkapelle Thierbach mit ihren weihnachtlichen Klängen in der Schleizer Innenstadt der unbestrittene Höhepunkt des Abends. Für den Budenzauber auf dem Neumarkt sorgten die Braumanufaktur Scharch, mein-catering.de und der Handels- und Gewerbeverein. Gleichzeitig brannte die Feuerschale, an der man sich nicht nur aufwärmen konnte, sondern auch kostenlos Stockbrot backen durfte. Selbstverständlich kam der Weihnachtsmann vorbei, der reichlich kleine Geschenke und Süßigkeiten für die jüngsten Besucher in seinem Gepäck hatte.