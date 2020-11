Die Polizei musste in der Nacht zum Sonntag in Ebersdorf einen nackten Mann bändigen.

Nackter Mann beschäftigt Polizei in Ebersdorf

Pech hatte ein 32-jähriger Mann in Ebersdorf, dass die Polizei in der Nacht zum Sonntag tatsächlich auf Fußstreife unterwegs gewesen ist. Die Beamten bemerkten hierbei, dass plötzlich eine männliche Person aus einem Hauseingang gestürzt war, sich in ein Fahrzeug setzte und mit quietschenden Reifen davonfuhr.