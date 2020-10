Auf eine sprichwörtliche Nagelprobe wurden am Dienstagmorgen die Reifen aller Fahrzeuge gestellt, die zwischen Lemnitzhammer und Harra unterwegs gewesen sind. Eine große Menge an Nägeln war auf der gesamten Fahrbahn verstreut. Die Polizei setzte eine Warnmeldung über den Rundfunk ab.

„Wir erhielten mehrere Anrufe von Autofahrern, die einen Platten hatten“, war aus der Polizeiinspektion Saale-Orla zu erfahren. Sofort sei dem Verdacht nachgegangen worden, dass auf der Straße Nägel verstreut sein könnten, was sich dann bestätigte. Von der scharfen Rechtskurve in Lemnitzhammer bis zum Ortseingang Harra lauerte die Gefahr. „Es ist zu befürchten, dass es noch einige platte Reifen mehr gegeben hat“, rechnete die Polizei am Vormittag mit weiteren Anrufen.

Jede Menge solcher Dachpappennägel lag auf der Straße verstreut. Foto: Peter Hagen

Zunächst lauter kleine Häufchen

Von einem Anwohner war zu erfahren, dass sich die Nägel möglicherweise ab der Zeit gegen 6.30 Uhr auf der Straße befanden. Da war der Anwohner in Richtung Harra gefahren. „Gleich am steilen Berg bei Lemnitzhammer, ungefähr in Höhe des alten Eiskellers, sah ich ein Häufchen glitzernder Gegenstände auf der Straße, was sich alle 50 bis 80 Meter wiederholte“, so die Schilderung. Es habe ausgesehen „wie von Hand hingeworfen“. Die Häufchen hätten so gelegen, dass man diese zwischen die Räder nehmen konnte. „Es glänzte einfach silbern, an Nägel hatte ich da nicht gedacht“, sagte der Anwohner. Erst als er die Radiomeldung hörte, sei ihm klar geworden, was da lag.

Neue Dachpappennägel

Inzwischen hatten sich die Nägel offenbar aufgrund des Fahrzeugverkehrs über die gesamte Fahrbahn verteilt. Gegen 7 Uhr verständigte die Polizei den Kreisbauhof. „Zunächst hatten wir die Strecke abgelaufen und schon mehrere Nägel aufgesammelt“, beschreibt Außenstellenleiter Frank Wolf den Einsatz. Dann habe sich schnell gezeigt, dass nicht nur vereinzelt Nägel herumlagen, sodass die Kehrmaschine zum Einsatz geholt worden ist. „Möglicherweise sind die Nägel von der Ladefläche eines Fahrzeuges heruntergefallen“, so die Vermutung. Der größte Teil habe aus typischen Dachdeckernägeln, alle völlig neu, bestanden.