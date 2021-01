Neue Bauplätze für Liebschütz

In diesem Jahr stehen wieder einige Vorhaben in der Gemeinde Remptendorf an. So soll in Liebschütz eine eingefallene Fabrik Bauplätzen für Eigenheime weichen und Eliasbrunn erhält eine neue Bushaltestelle. Symbolfoto.

Liebschütz Gemeinde Remptendorf will ehemaliges Pappwerk abreißen und so Raum für Eigenheime schaffen

Liebschütz/Eliasbrunn. Großprojekte wie die Ruppersdorfer Turnhalle oder die Schleizer Straße in Remptendorf sind zwar abgeschlossen, dennoch stehen auch in diesem Jahr wieder einige Vorhaben in der Gemeinde Remptendorf an. So soll in Liebschütz eine eingefallene Fabrik Bauplätzen für Eigenheime weichen und Eliasbrunn erhält eine neue Bushaltestelle.

„In meiner Amtszeit möchte ich noch zwei Ruinen einreißen“, erklärt Remptendorfs Bürgermeister Thomas Franke (CDU). Dabei handelt es sich zum einem um das ehemalige Pappwerk in Liebschütz, zum anderen um ein ehemaliges Wirtshaus in Altengesees. Der Abriss des Fabrikgebäudes ist nun in greifbare Nähe gerückt. Das Gelände hat die Gemeinde bereits erworben. Das Fabrikgebäude steht schon seit Jahren leer und ist mittlerweile sogar teilweise eingestürzt. Die Kosten für den Abriss sind im Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Remptendorf mit 112.100 Euro beziffert. Rund 60 Prozent soll durch Zuwendungen vom Land gefördert werden. Sobald die letzten sichtbaren Erinnerungen an die Fabrik beseitigt sind, sollen an dieser Stelle zwei Bauplätze für Eigenheime entstehen.

Barrierefreier Zugang zu Bussen

Das Gebäude in Altengesees indes ist noch nicht in kommunaler Hand. Aber Thomas Franke hat bis zum Ende seiner Amtszeit noch reichlich Gelegenheit, das ehemalige Wirtshaus abzureißen. Auch wenn er es anders sieht. „Es sind ja nicht mal mehr 900 Tage bis ich mein Amt aufgebe“, scherzt er.

Andere Projekte hingegen können schon in diesem Jahr realisiert werden. Die Bushaltestelle in Eliasbrunn beispielsweise soll um einige Meter versetzt werden, dabei komplett neu gebaut und barrierefrei gestaltet werden. Das Vorhaben soll insgesamt rund 102.000 Euro kosten, wobei rund 92.000 Euro durch das Landesprogramm zur Förderung der kommunalen Infrastruktur abgedeckt werden.

Fraglich hingegen ist, ob der Hang an der Schleizer Straße in Remptendorf, deren Sanierung im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde, noch in den kommenden Monaten neu bepflanzt werden kann. Laut Thomas Franke sind Mittel aus der Städtebauförderung bereits beantragt, aber der positive Bescheid lasse noch auf sich warten.