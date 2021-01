Neues Feuerwehrboot für den Saale-Orla-Kreis

In Rostock wurde am Montag das neue Feuerwehrboot für den Landkreis Saale-Orla abgeholt.

Am Montag traf das neue Feuerwehr-Einsatzboot in Bad Lobenstein ein. Kreisbrandinspektor Uwe Tiersch und Einsatzkräfte der Bad Lobensteiner Wehr hatten den Katamaran vom Typ "Faster Cat 73" auf dem Landweg in Rostock abgeholt. Im Frühjahr soll die offizielle Indienststellung erfolgen.

Zweimal 80 PS

Das speziell für Hilfsorganisationen und Behörden entwickelte Boot ist mit zwei Außenbordmotoren ausgestattet, die jeweils über 80 PS verfügen. Damit kann der 1,7 Tonnen schwere Bootskörper, auf dem zehn Personen Platz finden, auf Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h beschleunigt werden. Zu den Besonderheiten gehören ein Ansauganschluss für die Tragkraftspritze, um beispielsweise Böschungs- oder Waldbrände an Uferbereichen direkt vom Wasser aus löschen zu können. Zudem verfügt der Körper über eine Bugklappe, mit der das Beladen oder auch der Verletztentransport wesentlich erleichtert wird.

Keine Fördermöglichkeit

Die Kosten für das Boot, das zudem diverse Beleuchtungs- und Signaleinrichtungen besitzt, belaufen sich auf 95.000 Euro, die ausschließlich aus dem Kreishaushalt finanziert werden. Für derartige Einsatztechnik gebe es keine Förderprogramme, war zu erfahren. Damit stehen nunmehr unter anderem für Einsätze auf dem Bleilochstausee im Landkreis zwei Feuerwehrboote zur Verfügung. Der dringende Bedarf war zuletzt beim tagelangen Waldbrand im April 2019 am Heinrichstein deutlich geworden.