Neujahrskonzert als Kulturauftakt in Bad Lobenstein

Mit einem Neujahrskonzert im Neuen Schloss beginnt am kommenden Sonntag, 5. Januar, das Kulturjahr 2020 in der Kurstadt Bad Lobenstein. Gleich das erste Quartal bietet eine derart musikalische Vielfalt, dass für jeden Geschmack das Passende dabei sein dürfte.

Sechs Termine für Schlosskonzerte

Als Ideengeber mit Strahlkraft gilt in der Kurstadt seit Jahrzehnten die Konzertreihe im Neuen Schloss. Diese erlebt 2020 mit insgesamt sechs Terminen eine Fortsetzung. Dazu kommen noch zwei weitere Gastspiele mit den weithin geschätzten Pianistinnen Janka Simowitsch im März und Henriette Gärtner im November.

Aber traditionell beginnt das kurstädtische Kulturleben mit dem Neujahrskonzert. Das Trio „Les Troizettes“ nennt sein Programm „Ein Trio wider Willen“. Unvorhergesehene Ereignisse werden hier von drei Damen charmant in Noten verpackt und umgehend elegant sowie virtuos aufbereitet. Violine, Cello und Klavier treffen durchgängig auf Witz und Fantasie. Und die Aufführenden versprechen dem Publikum im barocken Saal einen Mix, der sich irgendwo auf der Suche zwischen brillanter Klassik und schrägem Entertainment befindet. Also eine mit reichlich Humor versehene Nonstop-Mischung prickelnder Klang-Unterhaltung.

Bach, Beethoven und Brahms

Am 2. Februar folgt „BBB – Bach, Beethoven, Brahms“ mit dem Kammerduo Tatiana Kozlova & Susanne Richard. Wie absolute Säulenheilige der Musikgeschichte in einem Konzert genial miteinander verwoben werden können, erfahren Gäste dieses Gastspiels live.

Innovationen sind den Organisatoren auch bei der jüngsten Programmgestaltung keineswegs abhanden gekommen. So wird sich am 26. April Nini Funke am Piano konzentriert mit Märchen, Mythen und Legenden auseinandersetzen und würzt ihre hörbaren Ergebnisse mit tönenden Filetbeispielen. Im Herbst begeben sich Susanne Erhardt & Miroslaw Tybora auf die Spuren von Bela Bartok (1881 bis 1945). Freiheitsliebe und Identitätssuche ließen den im damals zur Habsburger Monarchie gehörenden Banat Geborenen zu einem Genie werden. Der vor allem auch die kulturelle Virtuosität des Balkans mochte und daraus Inspirationen für sich selbst ableitete.

Lieder vom Wolgastrand

Gut aufgestellt ist Bad Lobenstein natürlich mit vielen weiteren Veranstaltungen aus der Sparte Unterhaltung. Allein von Januar bis Juni sind im kurstädtischen Kulturvorhaben insgesamt 42 Termine gelistet. Im Kulturhaus begibt sich Ronny Weiland bereits am kommenden Mittwoch, 8. Januar, mit „Lieder vom Wolgastrand“ auf die singenden Spuren von Ivan Rebroff. Im März setzt Bertram Kurze seine Ausführungen über die Geschichte der Reichsautobahn Berlin-München mit einen weiteren Kapitel fort. Bei seinem ersten Vortrag platzte der Veranstaltungsraum förmlich aus allen Nähten, so groß war das Besucherinteresse.

Die ultimative Johnny-Cash-Roadshow läuft am 4. April im Kulturhaus. Bereits am 27. März dürften die Lachmuskeln der Gäste durchstarten bei einem Gastspiel des Kabarett „Herkuleskeule“ aus Dresden, das ebenfalls im Kulturhaus über die Bühne geht. Die Humoraktivisten aus Sachsen werben schon jetzt mit „Leise flehen meine Glieder“ um möglichst viel Kundschaft.

Spezielle Themen in der Ardesia-Therme

Voll integriert in den kulturellen Jahresablauf sind selbstverständlich die Aktivitäten der Ardesia-Therme. Am 11. Januar gibt es dort einen pfiffigen skandinavischen Saunaabend. Es folgen in den nächsten Wochen noch ein 50plus-Aktivtag am 24. Januar, ein russischer Saunaabend am 8. Februar, eine Ferienstart-Party am 11. Februar und ein romantischer Valentinsabend am 14. Februar.

Kinderbuchtage, der Fasching mit den „Fünf tollen Tagen“ vom 21. bis 25. Februar, Wintersportwettkämpfe bei entsprechenden Schneeverhältnissen, der Museumstag, Regatten auf dem Stausee und Dinnershows sind weitere Stichpunkte aus dem kulturellen und sportlichen Angebot in Bad Lobenstein. Nach einer Zwangspause im vorigen Jahr aufgrund behördlicher Hürden soll es 2020 auch wieder den traditionellen Muttertagsbummel im Mai geben.

Höhepunkte im Sommer werden das geplante Sommertheater im Kurpark, für das gegenwärtig die Vertragsverhandlungen laufen, sowie das traditionsreiche Marktfest vom 14. bis 16. August und der Kunsthandwerkermarkt im Oktober sein.