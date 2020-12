Nur Kratzer, kein Beinbruch

Die Gemeinde Remptendorf stand in den vergangenen Jahren auf einem festen Fundament was die Finanzen betrifft. Während andere Gemeinden und Städte seit Jahren in der Haushaltssicherung feststeckten, konnte Bürgermeister Thomas Franke (CDU) seit 2012 jedes Jahr verkünden: „Wir sind schuldenfrei.“ Die Corona-Krise hat aber in diesem Jahr einiges verändert – sowohl die Politik als auch die Bevölkerung vor nie dagewesene Probleme und Herausforderungen gestellt. Auch die Gemeinde Remptendorf ist davor nicht gefeit. Fehlenden Einnahmen durch die Corona-Krise in diesem Jahr stehen unerwartet hohe Ausgaben gegenüber. Nun ist Remptendorfs Bürgermeister Thomas Franke kein Mensch, der schnell aus der Haut fährt. So sieht er auch die Finanzlage der Gemeinde. Die Kreditaufnahme in diesem Jahr bedingt durch die notwendige Anschaffung eines Unimogs sei zwar ein kleiner Dämpfer für das Selbstbewusstsein, aber finanziell durchaus beherrschbar. Also kein Beinbruch also, sondern nur ein kleiner Kratzer, der sich eben nicht vermeiden ließ. Was im kommenden Jahr auf die Gemeinde zukommt, ist noch nicht abzusehen. Aber ein kleines Stück Sicherheit in Gestalt eines beschlossenen Haushaltsplans gibt es bereits jetzt.