Das Atelier am Gallenberg während der Eröffnung Anfang Dezember 2022.

Öffnungszeiten verlängert im offenen Atelier in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein. Das Bad Lobensteiner Atelier am Gallenberg ist nun an drei Tagen die Woche geöffnet.

Seit einigen Wochen gibt es in Bad Lobenstein das Atelier am Gallenberg – ein Angebot für erwachsene Menschen in allen Lebenslagen. Willkommen sind Kunstinteressierte und -schaffende, die den Austausch mit anderen Menschen schätzen. Ihnen kann das Atelier Ort der Entfaltung sein. Die Räume bieten großzügige Arbeitsmöglichkeiten. Die Kurse werden durch Fachpersonal geleitet.

Die Teilnahme ist freiwillig und individuell vereinbar. Das Atelier hat nun an drei Tagen in der Woche geöffnet. Zusätzlich finden Workshops zu bestimmten Themen statt. Am Dienstag, 28. Februar, wird zu einem Kontakttreffen eingeladen. Interessierte sind ab 13 Uhr zum Kennenlernen der Räumlichkeiten willkommen.

Atelier Gallenberg, Gallenberg 1c; geöffnet Mo 13-18 Uhr, Di 9-17 Uhr, Do 13-18 Uhr; Kontakt/Termin vereinbaren: Puiu Ackermann, Telefon 0151/70 65 31 82, Kunstatelier.LBS@diakonie-wl.de