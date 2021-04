Party in Schleiz während der Ausgangssperre

In Schleiz musste die Polizei in der Nacht zum Sonnabend eine illegale Party auflösen. Trotz höchster Infektionsraten trafen sich 26 junge Leute in einer Garage.

Schleiz Polizei beendet illegales Treffen mit Teilnehmern aus den Kreisen Saale-Orla und Greiz, die am Sonnabend bundesweit die schlimmsten Corona-Hotspots sind.

Eine Party, bei der es gleich mehrere Verstöße gegen die gegenwärtig geltenden Corona-Bestimmungen im Saale-Orla-Kreis gab, wurde von der Polizei beendet. Den angetroffenen Teilnehmern drohen erhebliche Bußgelder.

In Garage 26 Feiernde

In der Nacht zum Sonnabend war die Polizei Hinweisen nachgegangen, wonach es in Schleiz eine Party gebe. Unmittelbar vor Mitternacht trafen die Beamten tatsächlich in einer großen Garage in der Plauenschen Straße in Schleiz auf eine Feier mit 26 Teilnehmern, alle ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft. Laut Polizeibericht waren die Partygäste im Alter von 16 bis 25 Jahren und stammten aus den Landkreisen Saale-Orla sowie Greiz. Jene Regionen also, in denen das Infektionsgeschehen bundesweit gegenwärtig am höchsten ist.

Es drohen Bußgelder

"Alle Teilnehmer erhielten vor Ort einen Platzverweis und wurden aufgrund der geltenden Ausgangssperre nach Hause geschickt", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Jeder Partygast erhalte eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung, deren Bearbeitung in den Händen der Kreisverwaltung liegt. Gegen zwei männliche Teilnehmer mussten zudem Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, weil diese während der Feststellungen ihrer Identitäten Widerstand gegen die Beamten geleistet hätten.

Höchste Infektionsraten bundesweit

Am Sonnabend ist der Saale-Orla-Kreis laut Angaben des Robert-Koch-Instituts wieder bundesweit führend bei der Anzahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen einer Woche, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Demnach sind aus dem Landkreis 97 Neuinfektionen gemeldet worden, es gab weitere vier Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Der Inzidenzwert lag bei 454,5. Es folgt der Landkreis Greiz mit einem Inzidenzwert von 450,7.