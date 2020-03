Petition fordert Amtsenthebung des Bürgermeisters in Bad Lobenstein

Mit einer Petition wird die Amtsenthebung des Bad Lobensteiner Bürgermeisters Thomas Weigelt (parteilos) gefordert. Begründet wird dies mit dem Ski-Ausflug nach Tirol während der nähergerückten Corona-Infektionsgefahr sowie insbesondere mit dem Verhalten am Beginn der zunächst freiwilligen Quarantäne, als Weigelt noch in der Stadt einkaufen ging.

Christina Radziej aus Friesau hatte am vergangenen Freitag im Internet die Petition gestartet und am Dienstag das Ergebnis der Geschäftsstelle des Stadtrates übermittelt. Demnach unterschrieben 723 Bürger die Forderung nach einer Amtsenthebung, davon 303 aus Bad Lobenstein. Fakt sei, so die Initiatorin, dass der Bürgermeister und der mitreisende Ordnungsdienstleiter „die freie Entscheidung getroffen hatten, ihre eigenen privaten Bedürfnisse vor das Wohl der Gemeinschaft zu stellen“. Der Skiurlaub sei trotz Reisewarnung durchgeführt worden. „Fakt ist auch, dass von allen an dieser Reise beteiligten Personen zumindest billigend in Kauf genommen wurde, dass sie ihre eigene Gesundheit gefährden und eine möglicherweise lebensgefährliche Virusinfektion auf weitere Personen übertragen werden können“, erklärt Christina Radziej.

Keine rechtliche Handhabe

Der Initiatorin sei bewusst, dass diese Petition keine rechtliche Handhabe besitzt, räumt sie selbst ein. Aber das Ergebnis dokumentiere die freie Meinung einiger Menschen. Aufgabe der Mitglieder des Stadtrates sei es nun, unter Beachtung aller Gegebenheiten in der Stadt die Aktion des Bürgermeisters und des Ordnungsdienstleiters „zu beurteilen und eine verantwortungsvolle Entscheidung“ im Sinne der Bürger zu treffen.

Tatsächlich stellt eine Online-Petition „kein zulässiges Instrument zur Einleitung eines Abwahlverfahrens dar“, bestätigt Christian Bergner, Fachdienstleiter der Rechtsaufsichtsbehörde. Hierzu wäre ein Bürgerbegehren im Sinne des Thüringer Gesetzes über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) notwendig. Unabhängig davon könne natürlich von einer Petition ein politischer Druck auf die Stadträte zur Einleitung eines Abwahlverfahrens ausgehen. Die Abwahlentscheidung wird in der Thüringer Kommunalordnung geregelt. Die Hürden seien hierbei hoch, „damit eine kontinuierliche und sachbezogene Amtsführung über einen längeren Zeitraum hinweg gewährleistet bleibt und nicht durch spontane und langfristig wenig überlegte Äußerungen der Unzufriedenheit gefährdet wird“, erläutert Bergner.

Zweistufiger Ablauf

Ein Abwahlverfahren muss demnach zweistufig ablaufen. Zunächst ist ein Beschluss des Gemeinderats oder ein erfolgreiches Bürgerbegehren zur Einleitung des Abwahlverfahrens erforderlich. Anschließend kommt es zu einem Abwahlverfahren. Zur Abgabe eines entsprechenden Stimmzettels sind alle wahlberechtigten Bürger zum Zeitpunkt der geplanten Abwahl. Beim Bürgerentscheid wird das zustande gekommene Bürgerbegehren den Bürgern zur Entscheidung in geheimer Abstimmung vorgelegt. Ein Bürgerbegehren muss bei der Gemeindeverwaltung beantragt und anschließend eine bestimmte Anzahl an Unterschriften gesammelt werden.

Vorschnelle Entscheidungen werde es nicht geben, teilte Stadtratsvorsitzender Frank Weidermann (AUF) mit. Die Stadtratsmitglieder kommunizieren derzeit auf verschiedenen Kanälen miteinander und konzentrierten sich momentan auf die wichtigsten Aufgaben, die in der gegenwärtigen Situation in Bad Lobenstein zu erledigen seien. Der Skiausflug werde zu gegebener Zeit zu einer Aussprache „in einem Raum mit dem Bürgermeister“ führen, kündigt Frank Weidermann an. „Unabhängig davon habe ich dem Bürgermeister bereits in telefonischen Gesprächen mitgeteilt, dass ich das Verhalten der Reisenden des Ski-Vergnügens unmöglich finde“, so Weidermann.