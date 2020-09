Pößneck. An der „Griebse“ beteiligen sich 15 junge Umweltfreunde am weltweiten Aktionstag zur Beseitigung von Plastikabfällen

Pößneck: Auf Müllsammeltour in der Natur

Einmal jährlich wird weltweit zur Befreiung der Natur von Müll und achtlos weggeworfenen Abfällen aufgerufen. Seit 2018 gibt es diesen Aktionstag am dritten Sonnabend des Septembermonats, an dem insbesondere dafür sensibilisiert werden soll, mit welchem Ausmaß die Umwelt inzwischen durch Plastikabfälle belastet wird. Im Saale-Orla-Kreis fand der „World Cleanup Day“ einige Mitstreiter in Pößneck.