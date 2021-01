Polizei in Schleiz über Verletzung nicht informiert

Kritik und Wut entladen sich derzeit im Internet an der Polizei nach der Gewahrsamnahme eines Mannes am Montagabend in Schleiz.

Die Gewahrsamnahme eines Mannes am vergangenen Montag in Schleiz zieht Kreise. Nachdem zunächst widersprüchliche Aussagen zu den Verletzungen des 38-jährigen Schleizers vorlagen, soll sich inzwischen die Fraktur des rechten Unterarmes bestätigt haben. Bisherige Kontaktversuche der Redaktion zu dem Mann waren vergeblich.

Krankenhaus hat Schweigepflicht

Aus Gründen der ärztlichen Schweigepflicht darf das Schleizer Krankenhaus keine Auskünfte über einzelne Patienten erteilen. Die Polizei hatte einen Rettungswagen verständigt, nachdem der Mann über Schmerzen im Schulterbereich geklagt hatte. "Weitere Erkenntnisse zum Grad der Verletzung sind gegenwärtig nicht bekannt", teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag auf Anfrage mit. Bislang lägen keine Anzeige des Mannes wegen Körperverletzung oder eine Dienstaufsichtsbeschwerde vor. Diese rechtlichen Möglichkeiten würden zur Verfügung stehen, entsprechende Ermittlungen gegen die Polizeibeamten müssten dann von einer anderen Dienststelle geführt werden.

Offenbar Straftaten angedroht

Der Gewahrsamnahme sollen Beleidigungen verbaler Art und durch Gestik gegenüber der Besatzung eines Funkstreifenwagens vorausgegangen sein. Zu den beiden Polizisten habe der Mann geäußert, "bespaßt" werden zu wollen, ansonsten werde er "Sachen und Passanten angehen". Als aufgrund dieser Bedrohungslage die Identität festgestellt werden sollte, eskalierte die Situation. An dieser Stelle erst setzen Videoaufnahmen von Passanten ein, die zeigen, wie der Mann zu Boden gebracht wird, um ihm eine Handfessel anzulegen. "Hör auf, meinen Arm umzudrehen", äußerte der Mann unter anderem und beschimpfte die Polizisten als "Hurensöhne". An dieser Stelle mischten sich Passanten ein, forderten "den Mann in Ruhe" zu lassen und stimmten einen "schämt euch"-Sprechchor gegen die Polizisten an. Als eine zweite Streife eintraf, konnte der Mann, dessen Atemalkoholwert bei über ein Promille gelegen haben soll, in einen Funkwagen verbracht werden.

Verantwortung bei Seitenbetreibern

Zu den Veröffentlichungen des Videos sowie einzelnen Kommentaren auf Facebook-Seiten gäbe es bisher keine strafrechtlichen Ermittlungen, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. "Die Kontrolle fremder Facebook-Seiten liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeidirektion, sondern beim Netzwerkbetreiber beziehungsweise dem jeweiligen Seitenbetreiber", erklärt dazu Polizeisprecher Jens Heidenfeldt. Der ständigen anlass- oder verdachtslosen Kontrolle fremder Facebook-Seiten seien klare rechtliche Grenzen gesetzt, zudem wäre dies vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen schlichtweg nicht leistbar. "Gleichwohl werden auf konkrete Nutzerhinweise auch auf Fremdseiten jeweils Verfahren eingeleitet", verdeutlicht der Polizeisprecher. Für die Betreuung der eigenen Social-Media-Kanäle habe die Landespolizeidirektion in Form einer Dienstanweisung konkrete Verfahrensabläufe erarbeitet, die den Umgang mit derart relevanten Kommentaren regelten.