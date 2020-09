Positiver Trend auf dem Arbeitsmarkt im Saale-Orla-Kreis wird von Corona kaum gebremst

Das Feingusswerk Schubert & Salzer in Bad Lobenstein zählt gegenwärtig 240 Beschäftigte. In der Gießerei entstehen über 2000 verschiedene Gussteile für 400 Kunden.

Bad Lobenstein. Seit 1998 wurde die Zahl der Arbeitslosen geviertelt. Die Angleichung der Löhne ist in drei Jahrzehnten Deutsche Einheit nicht gelungen.

Von Pessimismus keine Spur. Obgleich die gegenwärtige Coronapandemie die Menschen und die Wirtschaft vor neue Prüfungen stellt, zeichnet sich bei der Agentur für Arbeit gegenwärtig keine Dauerkrise ab. Die Präsentation der aktuellen Zahlen zur Entwicklung des Arbeitsmarktes wurde am Mittwoch zum Anlass genommen, bei der Firma Schubert & Salzer Feinguss in Bad Lobenstein einen Blick auf das Thema Arbeitslosigkeit in 30 Jahren Deutsche Einheit zu werfen.