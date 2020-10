Passender hätte das Ambiente kaum sein können: In der frischsanierten Turnhalle von Ruppersdorf wurde am Dienstag der Preis des Landessportbundes (LSB) für die zukunftsweisende Kooperation zwischen dem Sportverein TSV Gahma und dem Kindergarten sowie der Grundschule „Lichtblicke“ übergeben.

„So eine schöne Turnhalle hätte ich mir in meiner Zeit als Lehrer gewünscht“, sagte LSB-Vizepräsident Lutz Rösner, als die Kinder der Grundschule und des Kindergartens mit einem sportlichen Tanzlied die Gäste begrüßten. „Der gemeinsame Sport ist wichtig“, so Rösner, „und es ist schön, dass es diese Verbindung zum TSV Gahma gibt.“ Dessen 1. Vorstand, Tino König, konnte berichten, dass es die Kooperation schon seit langer Zeit gibt. Kostenfrei und ohne Mitgliedschaft werden Angebote zur sportlichen Betätigung unterbreitet, die gleich mehrere Effekte haben: einerseits finden die Kinder mehr Bewegung, als es allein der Unterricht vorsieht, andererseits entscheidet sich vielleicht später manches Kind, Mitglied im Sportverein zu werden.

Mit einem Tanzlied begann in der Ruppersdorfer Turnhalle die Übergabe des Kinder- und Jugendsportpreises. Foto: Peter Hagen

Zweimal wöchentlich gemeinsamer Sport

Zweimal in der Woche kommen ehrenamtliche Übungsleiter der TSV Gahma nachmittags nach Ruppersdorf und treiben mit den Kindern Sport. Bei schönem Wetter geht es nach draußen, bei schlechterem in die jetzt schicke Turnhalle. Das kommt gut an. „Ich habe bei meiner eigenen Tochter gemerkt, dass es gut ist, Bewegungsmangel auszugleichen“, sagte Tino König. Bis zu 15 Kinder seien da pro Tag beteiligt. Schon seit langer Zeit gäbe es diese Kooperation, die nun mit Urkunden und einer 800-Euro-Prämie die Würdigung des Landessportbundes fand. Das Geld ist zum Großteil für die Anschaffung von Sportutensilien bereits ausgegeben, die in der Turnhalle eingelagert worden sind und auch für den Schulsportunterrichtet zur Verfügung stehen.

Es gab 31 Bewerbungen

„Die Geldpreise sind zweckgebunden für den Ausbau der Sportangebote der kooperierenden Sportvereine und Schulen zu verwenden“, erklärte Lutz Rösner. Ebenso könnten damit aber auch Fortbildungen finanziert werden. Alle zwei Jahre werde der Preis vom LSB ausgeschrieben, um den sich alle Thüringer Vereine beteiligen können, die dem LSB angeschlossen und förderfähig sind. In diesem Jahr hatten sich insgesamt 31 Kooperationen beworben, von denen es dann zehn auszuwählen galt. Eine davon war die Kooperation in Ruppersdorf.

Auch im ländlichen Raum tut sich was

„Im ländlichen Raum wird eben auch etwas getan“, freute sich Bürgermeister Thomas Franke (CDU). Manchmal werde das „aus dem Blickwinkel der Ballungszentren übersehen“. Kurz erinnerte er daran, dass Ruppersdorf achte Jahre ohne Sporthalle gewesen war. „In der alten Halle hatte es reingeregnet, die Fenster waren verschimmelt, keiner traute sich mehr auf die Toilette.“ Jetzt aber habe Ruppersdorf eine moderne Turnhalle, in der sich auch die Kooperation zwischen dem Sportverein und der Schule beziehungsweise dem Kindergarten unter besten Rahmenbedingungen umsetzen lasse.