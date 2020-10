Die Corona-Krise macht vielen Firmen zu schaffen, bietet aber auch die Möglichkeit, neue Ideen und Projekte zu verwirklichen. In den Werkstätten Christopherushof in Altengesees und Bad Lobenstein wurden schon einige neue Produkte hergestellt, die bereits viele Kunden gefunden haben.

Abstand halten, regelmäßig Händewaschen und am besten desinfizieren – die Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus sind nach wie vor oberstes Gebot. Öffentliche Einrichtungen, besonders im Gesundheitswesen, der Alten- und Eingliederungshilfe müssen diese Maßnahmen zum Schutz ihrer Patienten, Bewohner und Klienten penibel einhalten, teilt die Diakonistiftung als Träger der Werkstätten Christopherushof mit.

„Eine Herausforderung ist es da für manche Häuser den Desinfektionsspender sicher im Eingangsbereich aufzustellen oder anzubringen. In unserer Tischlerei wird dafür seit einigen Wochen der Hygienepoint hergestellt“, erklärt Michael Reinhold, Leiter der Werkstätten Christopherushof an den Standorten Altengesees und Bad Lobenstein. Es handelt sich dabei um ein selbst stehendes Holzpanel, an dem die Spender für das Desinfektionsmittel befestigt werden. Die Holzarbeiten, das Panel mit Fuß und Abtropfschale, werden von Beschäftigten der Werkstätten Christopherushof in Altengesees erledigt. Der Metallhalter zur Aufnahme der Desinfektionsmittelflaschen entsteht im Inklusionsbetrieb LobTec in Bad Lobenstein. Es werden vier Variationen angeboten, darunter ein Panel für Kindereinrichtungen, mit einer kindgerechten Höhe des Spenders.

Auch in der Töpferei der Werkstätten Christopherushof in Altengesees wurde schon im Mai ein neuer Verkaufsschlager entwickelt. Mehr als 700 Mini-Abendmahlskelche sind bereits hergestellt worden. Die Idee entstand aus der Überlegung, wie in Zukunft Gottesdienst gefeiert und Abendmahl gehalten werden kann. Die Vorgaben in der Corona-Pandemie sind dafür eindeutig: Abstand halten, nicht singen, nicht aus einem Gefäß trinken. Daher ist es besser gleich einen eigenen Kelch mitzubringen. Das kleine Gefäß wird von den Beschäftigten hergestellt und in drei Farben – Azurblau, Mintgrün und Havanna-Rotbraun – glasiert. Passend zum Kelch gibt es auch Krüge, Oblatenteller und große Weinkelche, aber auch sämtliches anderes Geschirr in Altengesees.