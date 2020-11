„Hefte raus!“ war einmal. Am Freitagmorgen hieß es pünktlich 8 Uhr „Tablet einschalten!“. Dann begann der Fernunterricht. Die gestartete Digitalisierung an den Schulen erlebt jetzt in der Coronazeit ihre ersten Bewährungsproben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Neben dem Reichard-Gymnasium ist nun auch die Regelschule im Bad Lobensteiner Schulzentrum von weitreichenden Quarantänemaßnahmen betroffen. „Es ist nichts Dramatisches“, beruhigt Schulleiterin Sigrid Militzer, „aber es gibt vom Gesundheitsamt angeordnete Maßnahmen, die den Schülern und Eltern mitgeteilt worden sind.“ Und die sehen konkret so aus, dass sich von den insgesamt 13 Klassen an der Regelschule derzeit acht in der Quarantäne befinden. Eine davon schon länger im Zusammenhang mit den positiven Infektionsnachweisen bei zwei Schülern am Gymnasium, die anderen sieben seit Freitag.

iPads privat finanziert

„Es waren alle Schüler pünktlich zum Unterricht erschienen“, hat Sigrid Militzer bei ihren beiden „iPad-Klassen“ am Freitagmorgen feststellen können. Sie meint damit, dass alle wie vereinbart um 8 Uhr daheim mit ihren Tablets bereit saßen und der Distanzunterricht starten konnte. Quarantäne bedeutet also alles andere als zusätzliche Ferienzeit. Die „iPad-Klassen“ sind übrigens ermöglicht worden, weil die Anschaffung der Tablets von den Eltern übernommen worden ist. Das benötigte Geld kam also aus privater Tasche. Der Schritt war gegangen worden als noch niemand damit rechnen musste, dass es gezwungenermaßen zum Distanzunterricht kommen könnte. Jetzt bringt es natürlich Vorteile mit sich.

W-Lan in allen Unterrichtsräumen

Mit Beginn dieses Schuljahres war unterdessen von der öffentlichen Hand das Regelschulhaus digital aufgerüstet worden. „Alle Unterrichtsräume sind mit W-Lan ausgerüstet“, berichtet Sigrid Militzer, dass auf diese Weise von jeder Schulbank aus das Internet kabellos zu erreichen ist. Bei allen technischen Möglichkeiten hofft die Schulleiterin freilich, dass recht bald wieder der Präsenzunterricht weitgehend durchgeführt werde kann. Bislang sei aber lediglich für eine Schulklasse bekannt, dass deren Quarantäne bis zum 4. Dezember andauern werde. Wie lange dies bei den anderen Klassen gelte, war am Freitag noch unklar. Neben den acht Schulklassen sind zudem neun der insgesamt 21 Lehrer der Regelschule derzeit in Quarantäne.

Infektionsrisiko bleibt hoch

Derweil zeichnet sich auch zum Ende der Woche keine Entspannung des Infektionsgeschehens im Saale-Orla-Kreis ab, teilte das Landratsamt mit. Bei 18 gemeldeten Neuinfektionen innerhalb eines Tages sinke die Zahl im Vergleich zum Vortag zwar. „Aufgrund der weiterhin breit gestreuten Verteilung der Infektionen bleibt die Lage dennoch sehr angespannt und das Infektionsrisiko hoch“, so die Gesundheitsbehörde. Da täglich mehr neu gemeldete Fälle hinzukommen, als nach sieben Tagen aus der Berechnungsgrundlage für den Inzidenzwert entfallen, steigt dieser weiter an. Die Inzidenz des Saale-Orla-Kreises beträgt damit aktuell 217,5. Die am Freitag gemeldeten Neuinfektionen verteilen sich auf das Einzugsgebiet von Schleiz (3), Pößneck, Neustadt (2), Tanna (2), Saalbug-Ebersdorf, Hirschberg, Wurzbach (3) und Rosenthal sowie die Verwaltungsgemeinschaften Ranis-Ziegenrück (3) und Seenplatte.