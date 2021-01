Quarantäne statt Prozess in Bad Lobenstein

Corona schützt vor Strafe nicht - diese Erfahrung musste in dieser Woche ein Tankbetrüger machen. Er war seinem Termin zur Hauptverhandlung am Bad Lobensteiner Amtsgericht fern geblieben mit der kurzfristigen Mitteilung, dass er sich vorsorglich in eine Freiwilligkeitsquarantäne begeben habe.

Ausweis hinterlassen

Im April vorigen Jahres hatte der 27-jährige Mann an der Hirschberger Autobahn-Rastanlage für 42,18 Euro getankt und aber offensichtlich gar kein Geld dabei. Als Pfand hatte er einen Ausweis an der Tankstelle hinterlassen, war aber nicht zurückgekehrt, um die offene Rechnung zu begleichen. Zudem soll er gar keine Fahrerlaubnis besessen haben.

Einspruch möglich

Die Staatsanwaltschaft beantragte, einen Strafbefehl zur Zahlung von 1200 Euro wegen des Tatbestands des Betruges zu erlassen. Dem folgte das Gericht und erließ den entsprechenden Beschluss. Dem Mann steht es frei, gegen den Strafbefehl Einspruch einzulegen - womit er dann einen neuen Prozesstermin am Amtsgericht erhalten würde.