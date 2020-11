Erste Demonstration der „Querdenker“ in Bad Lobenstein.

„Querdenker“-Demo in Bad Lobenstein

Zu einem „Spaziergang für Frieden und Freiheit“ trafen sich am Montagabend in Bad Lobenstein Menschen aus den Regionen Bad Lobenstein, Schleiz, Greiz und Zeulenroda. Ausgangspunkt war der Markt, wo man die „Querdenker“ als eine „weltweite demokratische Bewegung“ vorstellte, in der es keinen Platz für Extremismus jeder Art gebe.

„Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst“ sei das Motto der Bewegung. Das Virus werde nicht geleugnet, jedoch stünden die Maßnahmen der Regierung in keinem Verhältnis, so die Kritik.

