Quietschendes Güllefass in Plothen nervt Anwohner

Früher waren es krähende Hähne oder Pferdemist auf der Straße, die zum Dorfbild gehörten und irgendwann plötzlich zum Streitfall vor Gerichten wurden. In Plothen ist es ein quietschendes Güllefass, das einen genervten Anwohner zur Beleidigung gegen einen Traktoristen hinreißen ließ.

Vom Lärm gereizt

Es passierte im August vorigen Jahres. Mitarbeiter eines Landwirtschaftsbetriebes fuhren Gülle aus und mussten dabei die Ortsdurchfahrt von Plothen benutzen. "Ich hatte meinen Jahresurlaub und war von der Lärmbelästigung gereizt", schilderte der 43-jährige Angeklagte. Denn er wohne direkt an einer Kreuzung, an der die Traktoren bremsen müssen. Und dabei sei das lautstarke Quietschen entstanden. "Wenn man sich beim Betrieb mal beschwert, ist ein paar Tage Ruhe, dann geht es wieder los", sagte der Angeklagte. Seiner Ansicht nach könne das vermieden werden, "wenn man langsamer an die Kreuzung heranfährt". Welche Worte er genau verwendet habe, als er an jenem Sommertag schimpfend auf den Traktoristen losgegangen war, daran könne er sich im Detail nicht erinnern.

Achshersteller ratlos

Der 25-jährige Traktorist bestätigte, dass es bei der Fahrt mit dem Güllefass laute Bremsgeräusche gibt. "Wir haben deshalb sogar schon mit dem Achshersteller gesprochen, aber das lässt sich nicht abstellen", schilderte er die verschiedenen Bemühungen beim Landwirtschaftsbetrieb, dieses Quietschen abzustellen. "Ich mache auch nur meine Arbeit und kann nichts dafür", verdeutlichte der Zeuge, dass er nicht einsehe, dafür beleidigt und bedroht zu werden. Es werde auch stets versucht, durch langsameres Fahren das Bremsen einzuschränken. "Dass die Bremsen laut sind, streitet keiner ab."

Angeklagter entschuldigt sich

Der Angeklagte bat den Traktoristen um Verzeihung, wenn Worte gefallen sein sollten, die diesen verletzt haben. Das erleichterte Gericht und Staatsanwaltschaft, dieses Verfahren gegen eine Geldauflage von 300 Euro vorläufig einzustellen.