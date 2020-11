Remptendorfs Bürgermeister in Quarantäne

Eigentlich sollte vor einigen Tagen der Haushalt für das kommende Jahr der Gemeinde Remptendorf beschlossen werden. Die Gemeinderatssitzung musste aber kurzfristig abgesagt werden. Der Grund: Bürgermeister Thomas Franke (CDU) musste wegen des Verdachts auf Covid-19 in Quarantäne. Ein Test verlief zwar negativ, aber sein Sohn, mit dem er Kontakt hatte, hat sich mit Corona infiziert. Daher muss der Verwaltungschef noch einige Tage zuhause ausharren. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog

Untätig in der Quarantäne rumsitzen, kommt aber für Remptendorfs Bürgermeister nicht infrage. Seinen Dienst-Laptop hat er in die heimischen vier Wände mitgenommen, per Telefonkonferenzen nimmt er aktiv am Geschehen außerhalb teil. „Und so nebenbei mache ich auch etwas im Haus“, erklärte Thomas Franke am Dienstag auf Nachfrage.

Keine Infektionen bei Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung

Wichtige Unterschriften unter offiziellen Dokumenten kann er zwar zurzeit nicht leisten, aber dafür schaut sein Stellvertreter im Rathaus vorbei. Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung wurden bereits in der vergangenen Woche getestet. Niemand ist infiziert, daher laufen die Geschäfte weiter wie bisher.

Die Gemeinderatssitzung wurde auf Donnerstag, 26. November, verschoben. Die Mitglieder des Gemeinderates treffen sich um 19 Uhr. Die Finanzen der Kommune stehen dabei im Vordergrund. Auf der Tagesordnung stehen die Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan sowie die Haushaltssatzung 2021. Auch der Finanz- und Investitionsplan für das kommende Jahr soll besprochen werden. In den vergangenen Jahren war es um die Finanzen der Gemeinde gut bestellt. Aber die Corona-Krise und hohe Ausgaben machten im diesem Jahr die Aufnahme eines Kredits notwendig. Die Gemeinde war seit November 2012 schuldenfrei.

Auch eine personelle Frage steht auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Am Donnerstag soll ein Datenschutzbeauftragter der Gemeinde ernannt werden. Zudem sollen der Bebauungsplan des Sondergebietes Kurklinik Lückenmühle und weitere Auftragsvergaben sowie Bauanträge beschlossen werden.