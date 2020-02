Bad Lobenstein. Das Team um den Bad Lobensteiner Martin Sievers nimmt wieder mit seinem Trabant 601 am GP Ice Race in Österreich teil

Rennpappe macht ihren Nahmen auch auf dem Eis alle Ehre

Schnee und Eis gab es in der Region kaum, dafür aber in Zell am See in Österreich. Dort wurde zum GP Ice Race eingeladen. Auch ein Team aus Bad Lobenstein war mit am Start.

Das Team, bestehend aus Martin Sievers, Leif Richter, Ralph Hempel, Sascha Wendel, Simon Stadler und Christian Herkner, machte sich zum zweiten Mal auf, um am GP Ice Race in Österreich teilzunehmen. Auf einem Anhänger mit dabei: ein Trabant, Baujahr 1985.

Zwischen den üblichen Rennfahrzeugen der Marke Porsche, Alfa Romeo und BMW stach die kleine „Rennpappe“ hervor. „Mit dem Wagen waren wir schon die Exoten beim Rennen“, erklärt Martin Sievers. Der Trabant ist extra für die Bedingungen des Rennens umgebaut worden, damit das Fahrzeug den kalten Bedingungen trotzen kann.

„Aber im Vergleich zum vergangenen Mal war das Fahrerlebnis schlechter“, so Martin Sievers. Zwar waren ausreichend Schnee und Eis vorhanden, aber durch die warmen Temperaturen war die Oberfläche sehr weich. „Ein harter Boden ist besser.“ Für den optimalen Halt auf der eisigen Fläche sorgen spezielle Spike-Reifen, die für den Trabant extra in Schweden bestellt werden mussten.

Aber nicht nur die Autos und deren Fahrer waren bei diesem besonderen Rennen gefordert, sondern auch die Skifahrer, die von den Fahrzeugen über die Strecke gezogen wurden. Dieser Sport wird Skijöring genannt. Vor 1937 wurden Pferde eingesetzt, danach Motorräder. 1953 waren auch Automobile zu dem Rennen zugelassen. Rund 45 Jahre lang gab es aber keine Eisrennen mehr in Zell am See. Erst 2019 gab es eine Neuauflage der Veranstaltung. Durch Zufall waren damals Leif Richter und Martin Sievers auf das Wiederaufleben des Wettbewerbs im Internet gestoßen.

Sowohl beim Skijöring als auch beim regulären Rennen ohne Skifahrer platzierte sich das Trabant-Team bei diesjährigen Rennen im Mittelfeld. Damit fuhren die Bad Lobensteiner sogar schneller als ein Porsche 924 oder ein Aston Martin. „Uns geht es aber gar nicht um eine gute Platzierung“, so Martin Sievers. „Wir sehen das eigentlich eher als lustige Ausfahrt, bei der der Spaß im Vordergrund steht.“