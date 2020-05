Die Polizei ermittelt zu einem Trickbetrug, bei dem ein Rentner in Bad Lobenstein am Mittwoch um 5000 Euro gebracht worden ist.

Rentner in Bad Lobenstein mit fiesem Trick hereingelegt

Für die Auszahlung eines angeblichen Gewinnes zunächst einen hohen Geldbetrag entrichten zu müssen, diese miese Betrugsmasche funktioniert erstaunlicherweise immer wieder. So auch am Mittwoch in Bad Lobenstein.

Die Opfer sind freilich meistens ältere Mitmenschen, die im guten Glauben windigen Geschäftemachern folgen. Über mehrere Tage war jetzt einem 79-jährigen Bad Lobensteiner telefonisch suggeriert worden, dass er bei einem Gewinnspiel eine hohe Geldsumme gewonnen habe. Für die Auszahlung müsse jedoch zunächst eine Bearbeitungsgebühr von 5000 Euro in bar entrichtet werden. Wie die Polizei mitteilt, ließ nun am Mittwochabend der Rentner einen bislang unbekannten Mann in die Wohnung, um das bereitliegende Geld zu übergeben. Telefonisch wurde parallel dazu der Rentner abgelenkt, indem dieser mit einem angeblichen Bankmitarbeiter weitere Details besprach. Plötzlich flüchtete der unbekannte Mann mit dem Geldkuvert durch das offenstehende Küchenfenster und sprang in ein vor der Haustür wartendes Fahrzeug. Das schwarze Auto, laut Beschreibung vermutlich ein Van, entfernte sich in unbekannte Richtung und konnte trotz einer zeitnah einsetzenden Fahndung durch die Polizei nicht ausfindig gemacht werden.

„Bis in die Nacht sicherten Beamte Spuren und befragten Zeugen“, teilte die Polizei weiter mit. Sie weist nochmals ausdrücklich darauf hin, bei verdächtigen Anrufen dieser Art oder Ungereimtheiten bezüglich Gewinnversprechen sowie auch bei angeblichen Anrufen von unbekannten Enkeln unverzüglich die Polizei zu informieren. Wem am Mittwoch im Asternweg möglicherweise eine großes dunkles Fahrzeug aufgefallen ist, das zu keinem Anwohner gehört, der möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.