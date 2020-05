Rosenthal am Rennsteig. Der Gemeinderat Rosenthal am Rennsteig berät am Donnerstag über den Ersatzneubau einer Kindertagesstätte für Neundorf und Harra.

Rosenthal am Rennsteig: Beratung über Kindergarten-Ersatzneubau

Die Mitglieder des Gemeinderates Rosenthal am Rennsteig treffen sich zu ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 28. Mai, um 19 Uhr im Blankensteiner Rennsteigsaal. „Die Bürgerfragestunde findet wegen des Corona-Virus nicht statt“, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Unter anderem beraten die Gemeinderatsmitglieder über die Auftragsvergabe der erforderlichen Fußbodensanierungsarbeiten im Blankensteiner Kindergarten. Zudem sollen in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig auch Pedelec-Ladestationen entstehen. Fünf Stück an der Wanderblume in Harra sowie zwei Stationen auf dem Selbitzplatz in Blankenstein.

Außerdem wird über den Grundsatzbeschluss zum Ersatzneubau einer Kindertagesstätte für die Ortsteile Neundorf und Harra beraten.