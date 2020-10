Saalburg: Mehr Unterstützung für die Veranstaltungsbranche

Die Corona-Pandemie bringt für viele Selbstständige, Unternehmen aber auch freischaffende Künstler und Veranstalter große finanzielle Probleme mit sich. Rico Tietze, Veranstalter des SonneMondSterne-Festivals in Saalburg, und seine Mitstreiter wollen sich aber durch Corona nicht von den Plänen für zukünftige Festivals abhalten lassen. Dafür sind aber einige Voraussetzungen notwendig.

Darüber sprachen am Donnerstag Rico Tietze, SMS-Sprecher Philipp Helmers und Boris Enenkel von der Initiative Booking United mit der Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Treffpunkt war der neuentstandene „Saalburger Beach“. Man sprach über die Fehler der vergangenen Monate, aber auch über die Zukunft.

Keine Kultur-Lobby

„Wir sind nun besser vorbereitet“, sagt Katrin Göring-Eckardt. Das große Chaos wie im Frühjahr dürfe sich nicht wiederholen. Unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesstaaten, ungenaue Definitionen, was erlaubt ist und was nicht, hatte zu vielen Verunsicherungen geführt, auch bei Künstlern und Veranstaltern.

Diese werde immer noch von großen Teilen der Politik ignoriert, so Boris Enenkel. Seine Initiative mit Sitz in Berlin beteiligt sich maßgeblich an dem Projekt „Alarmstufe Rot“, mit dem man Maßnahmen zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft durchsetzen will. Fast jede Branche habe ihre eigene Lobby, dem kulturellen Bereich fehle das aber. „Nur wenige Politiker interessieren sich für unsere Lage“, sagte Boris Enenkel. Daher fragte er Katrin Göring-Eckardt direkt, wo man die Schrauben ansetzen müsse, damit die Forderungen der Veranstaltungswirtschaft gehört werden.

Zehn-Punkte-Plan

Die Politikerin bat die Beteiligten, sich an der Erstellung einer Liste über die Förderlücken in der Branche zu beteiligen. Diese soll bald nach der Fertigstellung an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) überreicht werden. Zudem hat die Partei Bündnis 90/Die Grünen einen Zehn-Punkte-Plan zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft erarbeitet, der sowohl bei Rico Tietze als auch Boris Enenkel großen Anklang fand.

Unter anderem soll als Überbrückung ein monatlicher Zuschuss von mindestens zwei Prozent des letzten Jahresumsatzes für alle bedrohten Unternehmen gezahlt werden. „Es kann bis zu ein oder zwei Jahre dauern, bis die Branche sich von den Verlusten in diesem Jahr erholt hat“, so Boris Enenkel. Zudem brauche es Zeit, bis sich die Verunsicherung in der Bevölkerung bezüglich Veranstaltungen gelegt hat.

Klare Ansagen

„Wir wollen Veranstaltungen machen“, machte Rico Tietze deutlich. Das gelte auch für das SMS-Festival in Saalburg. Die Veranstaltung musste in diesem Jahr zum ersten Mal in dessen Geschichte abgesagt werden. Allerdings steckten die Veranstalter nicht den Kopf in den Sand. Schnell wurde mit den Künstlern das Gespräch gesucht, so dass ein Großteil des diesjährigen geplanten Line-Ups im kommenden Jahr auftreten könnte. Zudem hatte sich ein Großteil der Ticketinhaber für dieses Jahr dafür entschieden, ihre Karten in neue für 2021 umwandeln zu lassen.

Dennoch sei Planungssicherheit ein wichtiger Punkt, so Rico Tietze: „Wir brauchen einen Tag X, an dem das klare politische Signal kommt, ob Veranstaltungen stattfinden können oder nicht.“ Falls eine Absage erteilt werden muss, müssten die Veranstalter darauf vertrauen können, dass sie nicht auf den Ausfallkosten sitzenbleiben. „Ansonsten liegt die ganze Branche in kurzer Zeit auf der Straße im Dreck“, schloss er mit deutlichen Worten.