Saale-Orla-Kreis: Lkw in Straßengraben gerutscht

Ein Lkw fuhr am Mittwochvormittag auf der Straße von Ruppersdorf in Richtung Thimmendorf. Wie die Polizei mitteilt, hielt er dort verkehrsbedingt an. Beim Anfahrversuch rutschte er aufgrund der extremen Glätte ein den Straßengraben und blieb dort stecken.

Nach Auskunft der zuständigen Gemeinde gab es offenbar Schwierigkeiten beim Einsatz des Winterdienstes in diesem Bereich. Bis zur letztendlichen Bergung des Lkw und Räumung der Fahrbahn war die Straße für einige Stunden gesperrt. Inzwischen ist sie wieder befahrbar. Ein Personen- oder Sachschaden entstand nicht.

