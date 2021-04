Sachbeschädigung im Kulturhaus in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein Unbekannte Täter haben im Kulturhaus eine Scheibe beschädigt. Dabei entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Am Montagvormittag ist der Polizei mitgeteilt worden, dass durch unbekannte Täter die Glasscheibe einer Nebentür im Bereich der öffentlichen Toilette am Kulturhaus in Bad Lobenstein beschädigt wurde. Wie die Polizei mitteilte, entstand so ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der Tatzeitraum beläuft sich auf den vergangenen Freitag bis Montagvormittag. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizeiinspektion Saale-Orla unter Telefon: 03663 431 0 oder per E-Mail an pi.saale-orla@polizei.thueringen.de.