Rosenthal am Rennsteig. Im Gemeinderat von Rosenthal am Rennsteig will jeder das Beste für die Kinder – nur der Weg dahin ist strittig.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sanierung oder Neubau, das ist in Harra und Neundorf die Frage

Sanierung oder Neubau, mit dieser Frage beschäftigen sich zurzeit Gemeindeverwaltung und Gemeinderat von Rosenthal am Rennsteig bei der Entscheidung zur Zukunft der Kindergärten in Harra und Neundorf. Schon beim Grundsatzbeschluss für die Vorbereitung späterer Entscheidungen tun sich Gräben auf.

„Wir sind gegen die Schließung und möchten unseren Kindergarten in Neundorf dringend erhalten“, fordert Jessica Fischer im Namen mehrerer Eltern, nachdem diesen kurzfristig zu Ohren gekommen war, dass der Neubau eines Kindergartens ins Schlegel erfolgen solle und dafür die Einrichtungen in Harra und Neundorf geschlossen würden. Begründet werde dies damit, dass die Kosten für den Erhalt der beiden Kindergärten höher als der Bau einer neuen Einrichtung seien. Umgehend wurde eine Unterschriftenaktion gestartet. Zur jüngsten Gemeinderatssitzung waren viele Eltern anwesend, von denen eine Vertreterin das Wort ergreifen durfte. „Wir haben natürlich das Interesse, dass gut ausgestattete Einrichtungen zur Verfügung stehen“, wurde seitens der Elternschaft betont. Kritisiert wurde, nicht früher zu den Überlegungen eines Neubaus informiert worden zu sein.

Die Spielgeräte für den Neundorfer Kindergarten werden gerade erneuert. Foto: Peter Hagen

Mangelnde Kommunikation

Die Kritik an der mangelnden Kommunikation scheint berechtigt. Denn wie sich zeigt, hat wohl niemand die Absicht, in Schlegel einen neuen Kindergarten zu bauen. Die Irritation rührt aus einer im Februar in Schlegel durchgeführten Gemeinderatssitzung, bei der über den Erwerb einer Immobilie beraten worden war, die ein ungenutztes Dasein fristet und nach Abriss für die Entschärfung eines unübersichtlichen Straßenverlaufs sorgen könnte. Da in der gleichen Sitzung aufgebrachte Eltern gravierende bauliche Mängel im Kindergarten von Harra reklamiert hatten, habe Gemeinderatsmitglied Ralf Kalich (Linke) geäußert: „Dann lasst uns doch einen neuen Kindergarten bauen.“ Wie Kalich jetzt betont, sei damit nicht gemeint gewesen, diesen Kindergarten auf dem zu erwerbenden Grundstück in Schlegel zu errichten.

Hohe Förderung in Aussicht

Vom Bürgermeister Peter Keller (FWR) war jetzt dem Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss vorgelegt worden mit dem Ziel „zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt“, begründete er seinen Antrag. Er verwies auf die Aussicht einer 90- bis hundertprozentigen Förderung durch den Freistaat bei Neubau, während der Förderanteil bei Sanierungen deutlich geringer ausfalle. Wenn alle erforderlichen Informationen zusammengetragen seien, solle mit den Eltern die Diskussion geführt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt könne niemand sagen, „was wann wo gebaut wird“. Doch einigen Gemeinderatsmitgliedern missfiel eine Formulierung im Bürgermeister-Entwurf des Grundsatzbeschlusses. „Hier wird von einem Ersatzneubau gesprochen“, äußerte Thomas Fröhlich (CDU/BfR) seine Bedenken, dass schon eine Art Vorentscheidung getroffen werde, aus zwei Kindergärten nur noch einen zu machen. „Ich werde mich jedenfalls dafür einsetzen, dass in beiden Orten der Kindergarten erhalten bleibt“, kündigte Sebastian Wirth (CDU/BfR) an.

Zunächst Erfassung der Mängel

Mit zehn Nein-Stimmen und sieben Ja-Stimmen wurde der Beschlussentwurf des Bürgermeisters abgelehnt. Die mehrheitliche Zustimmung erhielt stattdessen ein von Alexander Neumüller (CDU/BfR) eingebrachter Entwurf, der ergebnisoffener als „Grundsatzbeschluss zur Verbesserung der baulichen Bedingungen in den Kindergartentagesstätten im Ortsteil Neundorf und Ortsteil Harra“ überschrieben ist. Demnach solle als Gebot der Sparsamkeit mit Blick auf die „nicht unerheblichen Summen, die in den letzten Jahren in die Gebäude investiert wurden“ zunächst bis zum 30. Juni erfasst werden, welche Mängel in den beiden Kindergärten vorliegen. Über die Ergebnisse sind die Elternbeiräte zu informieren und deren Stellungnahmen einzuholen. Dann erst solle ein „Konzept zur Behebung der festgestellten Mängel“ erstellt werden, das bis Ende August mit dem Gemeinderat und den Eltern zu besprechen sei, um schließlich eine Einigung zu erzielen. Bis dahin hat der Bürgermeister damit keine Ermächtigung, einen Antrag für Fördermittel auf den Weg zu bringen.