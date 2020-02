Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Satirischer Blick in die Schleizer Zukunft

Die Narren des Schleizer Karnevals Club (SKC) eroberten sich „ihre“ Jahnturnhalle zurück. Nach dem Auftakt zur närrischen Saison im vergangenen Herbst folgten in den vergangenen Tagen vier weitere Veranstaltungen, die alle vom treuen Schleizer närrischen Volk sehr gut angenommen wurden.

Zu den Höhepunkten zählten am vergangenen Wochenende der Weiberfasching und der 2. Galaabend. „Unser Weiberfasching ist seit vielen Jahren einfach nicht zu toppen“, berichtete Thomas Hähnel, der Präsident des SKC. „Nicht vergessen möchte ich, einen ganz besonderen Dank an die Stadt Schleiz zu richten, die die Jahnturnhalle nach der Neueröffnung zu einem Schmuckstück werden ließ.“

Gleich zu Beginn des Gala-Abends gab es Glückwünsche von den Narren für Marko Bias. Der Schleizer Bürgermeister, der zu den Stammgästen des SKC zählt, feierte dort seinen 50. Geburtstag. Für ein kurzweiliges Programm trugen nicht zuletzt die Tanzgruppen des SKC – die Kindertanzgruppe, die Gardemädels, die „Sweet Women“ und das Männerballett – bei.

Ein Blick hinter die Kulissen des Rentneralltages gab beim Auftritt der SKC-Senioren. Foto: Jürgen Müller / OTZ

Neu im Programm sind die beiden Tanzmariechen aus den Reihen des SKC. Was Anna-Lena Geisenheiner und Marie-Luise Langer an diesem Abend auf das Parkett legten, war schon beachtlich. Zum „Inventar“ des Schleizer Faschings gehört inzwischen Wieland Henze. Der Weimarer tourt in dieser Session als „Sindbad, der Seefahrer“ durch das thüringische Land. Wie immer hielt er in der Bütt mit seiner spitzen Zunge dem närrischen Volk den Spiegel vor das Gesicht. Viel Beifall gab es für die Frauen der SKC-Band, die aus aktuellen Anlass noch einige Zeilen über das Schleizer Krankenhaus in ihren kritischen Liedtext einfließen ließen.

Nach längerer Unterbrechung verlas Steffen Elschner wieder die Nachrichten aus der Zukunft. Im Februar 2030, so wusste er, wird es einen Schleizer Ministerpräsidenten geben. Nachdem es zu keinen Mehrheiten im Thüringer Landtag kam, entschied sich die Regierung des Freistaats die Macht einen erfahrenen Narren zu überlassen. Zum Ministerpräsidenten wurde Thomas Hähnel, der Präsident des SKC, gewählt.

Er setzte sich gegen Thomas Brunner durch. Der Tannaer geriet in die Kritik, weil er in unpassender Kleidung - er tanze als Schwan - und an dubiosen Kunstgeschäften beteiligt war. Im Schleizer Rathaus soll jetzt endlich Schluss mit der Sammelwut von Schrottimmobilien sein, nachdem in der Vergangenheit unter anderen die Schleizer Alben, die Drogerie Bernhard und das Katasteramt gekauft wurden.

Mit Entsetzen wurde laut Steffen Elschner die Meldung aufgenommen, dass die Bergkirche um exakt um 380 Grad gedreht wurde. Der Grund ist bislang unbekannt, vermutlich handelte es sich dabei um einen Streich. Nach einer Kaufempfehlung der Bundesregierung sollten sich die Bürger besser auf den Krisenfall durch Hamsterkäufe vorbereiten. Die Folge: Innerhalb kürzester Zeit waren die Hamster in der Zoohandlung Barth ausverkauft.

Egal ob Tanzgruppe oder Büttenredner – die Programmpunkte des SKC fanden beim Publikum großen Anklang.