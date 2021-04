Schlagabtausch in Saalburg vorm Bürgerentscheid

In Saalburg im Rathaus und in Ebersdorf im Bürgerhaus können am Sonntag die wahlberechtigten Einwohner votieren, ob als nächstes ein haupt- oder ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt wird. Auch Briefwahl ist möglich, um die 700 Mal sind bisher die dafür erforderlichen Unterlagen abgerufen worden.